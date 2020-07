Spaß, gute Laune und eine vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendlichen gibt es heuer wieder beim Sommerprogramm „Äktsch’n rund um’s Spitzhiatl“ in Hollenstein. Der Dorferneuerungsverein und die Gemeinde Hollenstein haben mit den Veranstaltern ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt. Im Ferienpass finden die jungen Teilnehmenden von sechs bis 14 Jahren alle Veranstaltungen zu Auswahl. Die Anmeldung zu jedem einzelnen Termin ist am Gemeindeamt möglich. Heuer kooperiert die Arbeitsgruppe Sommerprogramm mit der Schule am Bauernhof von Familie Hinterramskogler sowie mit „Waldsein – Mit allen Sinnen Wald erleben“ von Susanne Hirner.



Action am Bach und Latin-„Vibes“

In der ersten Ferienwoche verbrachten die Kids mit Susanne Hirner einen erlebnisreichen Nachmittag in der Natur an einem kleinen Bach. Mit Schaufeln und Becherlupen ausgestattet, machten die Teilnehmenden sich auf die Suche nach kleinen Flusstierchen. Besonders lustig war das Schlammbad im Bach und verschiedene Hüpfspiele. Zum Abschluss baute sich jedes Kind ein kleines Boot aus Rinde, Ästen, Moos oder was der Wald sonst so zu bieten hatte, die natürlich sofort getestet wurden.



Neun motivierte Mädels tanzten mit Karin Streicher bei der Schule. Die begeisterte Gruppe lernte zu unterschiedlichsten Rythmen verschiedene Tanzstile wie Pop, African, House und Hip-Hop kennen. Karin Streicher studierte mit ihnen auch neue trendige Latin-Tänze ein. Sogar Tik-Tok-Tänze standen am Programm.



Abenteuer am Berg



19 Kinder machten sich am Freitagabend mit den Naturparkguides Rudi Jagersberger und Petra Maderthaner auf den Weg in den Kräutergarten am Königsberg. Die verschiedenen Stationen am Weg dorthin förderten die Teamfähigkeit und das Selbstvertrauen, dazu machten diese Aufgaben den Kindern sichtlich Spaß. Im Garten angekommen probierten die Kinder gleich die erfrischende Kneipp-Anlage aus.