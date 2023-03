Photovoltaik auf der Terrasse des Waidhofner Parkbads

Um Energie zu sparen und im Sinne des Klimaschutzes verstärkt nachhaltige Energieformen zu nutzen, setzt die Stadt Waidhofen unter anderem auf den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen.

So soll noch heuer die Terrasse des städtischen Parkbads mit Photovoltaik-Paneelen ausgestattet werden. Die Terrasse des Waidhofner Bads, die zu früheren Zeiten als Liegefläche heiß begehrt war, wird mittlerweile kaum mehr genutzt. Die Sonne knallt hier voll rauf. Da suchen sich die Badegäste nun lieber ein schattiges Plätzchen auf der Liegewiese.

Für die Nutzung von Solarenergie sind das freilich beste Voraussetzungen. Und so sahen sich die Stadtverantwortlichen kürzlich bei einer Begehung der Parkbadterrasse an, wie die Fläche zur Erzeugung von Sonnenstrom genutzt werden kann. Die Umsetzung des Projekts geht einher mit der dringend notwendigen Sanierung der Terrasse, die gleichzeitig dem Buffet und den Umkleidekabinen darunter als Flachdach dient, jedoch schon an mehreren Stellen undicht ist.

Für Baustadtrat Martin Dowalil ist klar, dass die Fläche im Zuge der Sanierung zuerst begrünt und dann mit PV-Modulen versehen werden soll. „Wir werden damit beweisen, wie gut sich Dachbegrünungen und PV-Anlagen vertragen“, meint Dowalil. Zuerst gilt es aber noch ein statisches Gutachten für das Flachdach abzuwarten. „Wenn sich dabei herausstellt, dass die Last mit Begrünung und PV-Anlage zu groß wäre, muss man statische Ertüchtigungsmaßnahmen durchführen“, sagt Dowalil. „Das ist natürlich eine Kostenfrage, ich bin aber auf alle Fälle für eine Begrünung.“

Im Zuge der Umsetzung des Projekts werde die Stiege von der Terrasse zum Buffet runter wohl ebenso wegkommen wie das Geländer, führt Dowalil aus. Die zweite höhere Terrasse, die sich hinter dem Sprungturm befindet, könnte eventuell für eine Solaranlage, mit der das Wasser des Parkbads geheizt wird, genutzt werden.

Energiekonzept für Areal wird erarbeitet

Derzeit ist noch offen, ob man mit dem Projekt schon während oder erst nach der Badesaison starten wird. „Ich gehe aber eher vom Herbst aus“, sagt der Baustadtrat. Man sei noch am Prüfen, ob ein Projektstart noch während der Badesaison erfolgen könne, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). „Dabei geht es auch um notwendige Absicherungsmaßnahmen. Wenn es erst nach der Saison so weit ist, wäre das aber auch kein Problem.“

Dass das Flachdach nach der Sanierung begrünt werden wird, ist für den Stadtchef bereits fix.

Die Ausstattung der Parkbad-Terrasse mit einer PV-Anlage ist der erste Schritt für ein gezieltes nachhaltiges Energiemanagement in diesem Bereich. Wie die NÖN berichtete, wurde das Unternehmen „Future is Now“ von Harald Kuster, das schon das Energiekonzept für den Wirtschaftspark Kreilhof erstellt hat, mit der Planung für diesen Bereich beauftragt.

Schließlich muss das Schlosscenter-Parkdeck generalsaniert werden – ein Projekt, das ursprünglich heuer gestartet werden sollte, nun aber auf nächstes Jahr verschoben wurde. Im Zuge der Sanierung soll die obere Etage des Parkdecks überdacht und auf dem Dach eine PV-Anlage installiert werden.

„Wir schauen uns hier das gesamte Areal mit dem Parkbad, der Eishalle, dem Schlossparkdeck und dem Schlosscenter an und klären, welche Potenziale hier in Sachen Energieeffizienz bestehen“, sagt der Bürgermeister und führt aus: „Eine Überlegung wäre, dass man die Abwärme der Eishalle woanders nutzt, etwa im Schlosscenter. Es gilt hier, sich anzuschauen, was braucht dieses Areal im Energiebereich und was ist möglich.“

