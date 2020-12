Gewalt an Frauen ist auch im Jahr 2020 immer noch ein Thema, das für viele Frauen auf der Tagesordnung steht. Allein im Bezirk Amstetten wurden 2019 107 Betretungsverbote ausgesprochen, denen Gewalt an Frauen vorangegangen war.

Der Zeitraum zwischen 25. November, dem internationalen Gedenktag für Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden, und 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte, wird jedes Jahr genutzt, um Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen.

Auch die SPÖ Sonntagberg beteiligt sich heuer an der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ und möchte in diesem Zusammenhang auf Einrichtungen hinweisen, die Betroffenen helfen, wie z. B. die Frauenhelpline Österreich ( 0800/ 222555), das Gewaltschutzzentrum, Frauenhäuser etc.