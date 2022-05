Bahnhofsareal wird umgestaltet

Werbung

Durch die Bank Einstimmigkeit herrschte am Montag der Vorwoche im Sonntagberger Gemeinderat. Zuvor berichtete Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) noch über die positive Entwicklung der Covid-Situation in der Gemeinde und darüber, dass derzeit 20 Personen aus der Ukraine in Sonntagberg untergebracht seien. Viele Privatpersonen hätten sich infolge des Ukraine-Kriegs gemeldet und ihre Hilfe angeboten, hielt der Ortschef fest. „Diese Hilfsbereitschaft ist sehr erfreulich.“

Auch in Gemeindewohnungen sind bereits ukrainische Familien untergebracht. Weitere stünden bei Bedarf bereit, berichtete Gemeinderat Nikolaus Stöckl (ÖVP). „Wir sind gerüstet.“ 69.594,42 Euro wurden vom Gemeinderat für die Sanierung des Ballspielplatzes in Böhlerwerk freigegeben. In Summe werden hier 100.312,14 Euro investiert, um die Sportstätte wieder in Schuss zu bringen, wobei man Förderungen aus dem Gemeinde21-Projekt lukrieren möchte. Gleiches gilt für die Ortsraumgestaltung in Rosenau. Erste Aktivitäten starten hier nun beim Bahnhof. 37.047,80 Euro wurden dafür freigegeben.

In die Endphase geht der Glasfaserausbau im ersten Ausbaugebiet. Der Bürgermeister rechnet mit einer Fertigstellung bis Anfang Juli. Gleichzeitig wurde in der Sitzung mit der Annahmeerklärung einer Förderung der Grundstein für den weiteren Ausbau im Gemeindegebiet gesetzt.

