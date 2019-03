Gegen 15.30 Uhr klopfte der Mann in einem Mehrparteienhaus in Gleiß an die Wohnungstür einer 87-jährigen Frau und gab sich als Rot-kreuz-Spendensammler aus. Der Mann wollte die Kontonummer der Frau wissen, welche diese aber nicht nennen konnte. Daraufhin verlangte er etwas Geld, damit er sich wenigstens einen Kaffee kaufen könne.

Die 87-Jährige gab dem Mann daraufhin zehn Euro. Als ihr die „Spendensammlung“ dann aber komisch vorkam, meldete sie den Vorfall bei der Polizei. Diese fragte beim Roten Kreuz nach, wo man angab, dass zur Tatzeit keine Spendensammler in dem Gebiet unterwegs gewesen seien.

Bei dem falschen Spendensammler soll es sich um einen 50 bis 55 Jahre alten, etwa 1,65 Meter großen, korpulenten Mann mit rundem Gesicht sowie dunklem kurzen Haar, das er zurückgekämmt trug, handeln. Er sprach Mundart und war mit einer roten Jacke und einer dunkelgrauen Hose bekleidet. Weitere derartige Vorfälle wurden nicht gemeldet.