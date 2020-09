Nach vier intensiven Jahren im Gemeinde21-Prozess schließt die Marktgemeinde Sonntagberg das Bürgerbeteiligungsprogramm ab. An den Projekten wird fleißig weitergearbeitet.

Die Gemeinde startete 2016 mit „Gemeinde21“, einer Aktion des Land NÖ, die durch die Mitarbeiter von NÖ.Regional begleitet wurde. Unter aktiver Beteiligung der Gemeindebürger wurde ein umfangreiches Leitbild mit 15 Hauptprojekten erstellt. Für die Abwicklung wurden ein Kernteam und fünf Themengruppen gegründet. Mit Juni dieses Jahres endete der Gemeinde21–Prozess. Bei der Abschlussbesprechung blickte man auf die letzten vier Jahre zurück und besprach die bereits umgesetzten sowie die noch geplanten Projekte.

Arbeitskreise sind auch in Zukunft im Einsatz

Der Arbeitskreis „Gast in Sonntagberg“ hat sich um die Neugestaltung des Kräutergartens und Klangturms am Sonntagberg gekümmert und die Wanderwege neu beschildert. Weiters wurden am Sonntagberg der Waldspielplatz, der Prandtauer-Brunnen und der Hörsessel wieder besucherfit gemacht. Der Mostbrunnen am Baichberg ist ebenfalls dem Arbeitskreis zuzuschreiben.

Im Zuge von Ortsbegehungen im Zentrum von Rosenau und Böhlerwerk erarbeitet der Arbeitskreis „Aktive Ortsteile“ erste Vorschläge für die Neugestaltung von Freiräumen. Speziell in Rosenau wurde ein Masterplan für die Neugestaltung des Ortszentrums erstellt. Ziel ist es, Rosenau durch Grünflächen und Sitzmöglichkeiten neu zu gestalten und einen Beitrag zur Verkehrsberuhigung zu leisten. Die Neuerrichtung des barrierefreien Zugangs zum Freibad Böhlerwerk wurde durch die Arbeitsgruppe forciert.

Die Arbeitsgruppe „Leben in Sonntagberg“ organisierte Fachvorträge für die Bevölkerung. Zweimal wurde außerdem ein Sonntagberg-Kalender mit Landschaftsimpressionen erstellt und der Reinerlös für einen sozialen Zweck bzw. die Finanzierung von Vorträgen verwendet. Mit Gemeindebürgern wurden die Spielplätze und öffentlichen Flächen begutachtet und Ideen für Adaptierungen eingeholt. Auch in Zukunft wird der Arbeitskreis Vorträge und weitere Projekte begleiten.

Der Arbeitskreis „Sonntagberg 2025“ setzt sich mit dem Thema Leitsystem auseinander. Im Vorjahr wurden Sitzungen mit den Wirtschaftstreibenden durchgeführt und erste Schritte für eine Vernetzung der Betriebe getätigt. Das Anliegen nach einer sicheren Breitbandversorgung durch Glasfaser wird durch den Bau des Glasfasernetzes in den nächsten Jahren umgesetzt.

Das „ÖBB-Schnupperticket“ für die Strecke Sonntagberg-Wien, wurde gemeinsam mit der Gemeinde und dem Arbeitskreis „Energie-Mobilität-Umwelt“ verwirklicht. Gemeindebürger können dieses noch bis Mitte 2021 kostenlos am Gemeindeamt ausborgen. Der Arbeitskreis „Energie-Mobilität-Umwelt“ setzte außerdem Maßnahmen für die Stärkung des Alltagsradverkehrs um, organisierte Verkehrsberatungen und -zählungen sowie „Natur im Garten“–Vorträge. Gemeinsam mit Gemeindebürgern wurde auch der Hutterberger Park in Rosenau neu gestaltet.

Dieser Arbeitskreis wird künftig als Klimabündnis-Arbeitsgruppe aktiv sein und freut sich über neue Mitglieder. Der Aufbauworkshop ist für 17. September um 17 Uhr im großen Sitzungssaal der Gemeinde geplant. Die Gemeindebürger sind eingeladen, beim Workshop ihre Wünsche und Ideen zu den Themen Klima, Energie und Mobilität einzubringen.