NÖN: Herr Bürgermeister, die Einwohnerzahl in Sonntagberg ist im letzten Jahr wieder leicht gestiegen. Sie haben bei unserem letzten Gespräch angegeben, die 4.000er-Marke wieder knacken zu wollen. Ist das nach wie vor das Ziel?

Bürgermeister Thomas Raidl: Mittelfristig ist die 4.000er-Marke noch immer unser Ziel. Vor zwanzig Jahren hatten wir knapp 4.300 Einwohner in Sonntagberg, derzeit liegen wir bei etwa 3.900. Aber es geht schon sukzessive bergauf. Diese Entwicklung ist sehr positiv, schließlich ist die Bevölkerungszahl ein wichtiger Faktor, um die bestehende Infrastruktur erhalten und ausbauen zu können.

Welche Maßnahmen setzt die Gemeinde, um dieses Ziel zu erreichen?

Raidl: Wir schaffen Wohnraum. Einerseits attraktivieren wir unsere 300 Gemeindewohnungen. Andererseits sind mehrere Bauprojekte in der Gemeinde am Laufen. So sollen noch im heurigen Jahr der zweite Wohnblock der GEDESAG in Böhlerwerk mit 16 Wohneinheiten begonnen und zehn Reihenhäuser der Gemysag in Gerstlöd übergeben werden. In Böhlerwerk am Standort des ehemaligen Kinos plant die Siedlung Amstetten, einen Wohnblock zu errichten. Außerdem errichtet die Firma Kleinhagauer in Hilm acht Wohneinheiten. In Windberg und auf den Kinzlgründen am Sonnenhang halten wir zudem Bauparzellen für jene bereit, die sich ihr Eigenheim selbst errichten wollen. Wichtig bei der Schaffung von Wohnraum ist aber eine ökonomische Baulandnutzung, schließlich muss das Angebot auch befüllt werden.

Die Aufschließung der Kinzlgründe hat bereits begonnen?

Raidl: Ja, eine Aufschließungsstraße wurde schon errichtet. Jetzt wird mit der Infrastruktur für Kanal und Wasser gestartet. Die ersten drei bis vier Gründe sind schon verkauft. Es gibt also eine rege Nachfrage.

Im Vorjahr wurden in der Gemeinde einige Großprojekte fertiggestellt. Was steht heuer an?

Raidl: Im Vorjahr konnten wir die Sportarena, die Renovierung der Körnerhöfe, die Wildbachsanierung Baichbergbach und die Sanierung des Felssturzes in Böhlerwerk finalisieren. 2019 läuft nun die Renovierung der Basilika bzw. die Umfeldgestaltung am Sonntagberg weiter. Da sollen nun die Pflasterung fertiggestellt und die Straßengestaltung vom Feuerwehrhaus Richtung St. Leonhard/Walde in Angriff genommen werden. Geplant ist auch, eine zeitgemäße öffentliche WC-Anlage zu realisieren. Dann geht es weiter mit der Straßengestaltung bis zum Pfarrhof. Auch der Pfarrgarten soll attraktiviert werden. Mit der Außen- und Straßengestaltung in der Sonnensiedlung haben wir ein 400.000-Euro-Projekt, das wir ebenfalls 2019 umsetzen möchten. Die Leerverrohrung für Glasfaser-Internet wurde hier bereits mitverlegt. Auch in Hilm steht eine Teilverlegung der Glasfaser-Leerverrohrung an. Dazu kommt ein Kanal- und Wasserprojekt bei den Reihenhäusern in Gerstlöd, ein Rückhaltebecken in Rosenau und die Umstellung von 400 Lichtpunkten im gesamten Gemeindegebiet auf LED. 2020 ist dann geplant, im Bildungsbereich bei den Kindergärten und Schulen zeitgemäße Adaptierungen vorzunehmen. Da braucht es heuer die entsprechenden Vorarbeiten.

Wie geht es der Gemeinde finanziell?

Raidl: Wir sind nach wie vor damit konfrontiert, dass wir eine negative Finanzspitze haben. In den letzten Jahren konnte diese aber schon halbiert werden. Wir sind also – dank der Partnerschaft mit dem Land NÖ – auf einem guten Sanierungsweg und können aber trotzdem notwendige Investitionen tätigen. Es wird aber noch einige Jahre dauern, bis wir keine Sanierungsgemeinde mehr sind.

Im Zuge des „RADLgrundnetzes“ des Landes NÖ sind auch in Sonntagberg einige Verbesserungen bei den Radwegen angedacht. Was ist hier konkret geplant?

Raidl: 2019 liegt der Fokus hier auf der Planung. Wir haben in der Gemeinde einige Hotspots, aber da braucht es noch Gespräche mit den Liegenschaftseigentümern, um hier Lösungen zu finden. Grundsätzlich geht es bei diesem Projekt darum, die Wege für das Alltagsradfahren zu verbessern und die Anbindung an den Ybbstalradweg zu optimieren.

Schmerzlich getroffen hat die Gemeinde, dass die Züge der ÖBB an der Bahnhaltestelle in Sonntagberg nur mehr sehr sporadisch stehen bleiben. Ist hier eine Änderung in Sicht?

Raidl: Leider nein, wir sind da aber nach wie vor dran und führen Gespräche mit den zuständigen Stellen, um wieder eine Änderung in unserem Sinne herbeizuführen. Für uns ist das noch nicht erledigt.

Seit dem Vorjahr ist die Gemeinde Teil des Dorferneuerungsprojektes „Gemeinde 21“. Welche Projekte wurden hier bereits umgesetzt und was ist noch geplant?

Raidl: Dieses Projekt hat mittlerweile eine sehr gute Eigendynamik entwickelt, wobei wir da von der NÖ.Regional auch sehr gut betreut werden. Es gibt Arbeitskreise in verschiedenen Bereichen, die das selber organisieren und sich treffen. So haben etwa Jugendliche gemeinsam den Hutterberger-Park attraktiviert oder wurde ein eigener Sonntagberg-Kalender realisiert. Ziemlich weit ist auch schon der Mostbrunnen, der in Baichberg installiert werden soll. Dann gibt es ein Projekt „Essbare Gemeinde“ und einen Arbeitskreis, der sich mit einer zeitgemäßen Beschilderung unserer Liegenschaften auseinandersetzt. Es freut mich, dass sich hier engagierte Bürger einbringen und einen wertvollen Beitrag für die Zukunft der Gemeinde leisten.

Seit Kurzem ist Sonntagberg auch „Natur-im-Garten-Gemeinde“.

Raidl: Ja, der Umweltbereich ist uns ein großes Anliegen. Neben der Aufklärung wollen wir hier aber auch als gutes Beispiel vorangehen und da gehört eben dazu, pestizidfrei zu sein und Wert auf die Biodiversität zu legen. Auch bei der Initiative „Plastikfreie Gemeinde“ sind wir dabei.

In einem Jahr stehen wieder Gemeinderatswahlen an. Werden Sie wieder an der Spitze der ÖVP ins Rennen gehen?

Raidl: Nach dem derzeitigen Stand möchte ich mich schon wieder der Wahl stellen.

Sind Sie schon dabei, ein Team für die Wahl zusammenzustellen?

Raidl: Im Hintergrund gibt es erste Gespräche, aber es gibt noch so viele Projekte zu organisieren, dass mein Fokus noch nicht auf der Wahl liegt.