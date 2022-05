Chirurg Kurt Adamer ist Medizinalrat

Werbung

Für seine Verdienste um die Republik Österreich wurde dem in Sonntagberg ansässigen Chirurgen Kurt Adamer per Entschließung durch den Bundespräsidenten van der Bellen und Beurkundung durch den Gesundheitsminister der Berufstitel Medizinalrat verliehen.

Einer der Gründe für die hohe Auszeichnung ist auch, dass Adamer erstmals einen Zusammenhang zwischen Dienstzeiten von Chirurgen und Komplikationen wissenschaftlich nachweisen konnte.

Außerdem hat der am Krankenhaus Steyr tätige Oberarzt durch sein standespolitisches Engagement und seine richtungsweisenden Untersuchungen zu Arbeitsbedingungen und chirurgischer Ergebnisqualität dazu beigetragen, die Arbeitszeiten der gesamten österreichischen Spitalsärzteschaft letztlich EU-konform zu machen, mit dadurch auch positiven Auswirkungen auf die Qualität der Behandlungen und die Patientensicherheit, worauf der OÖ Landeshauptmann Thomas Stelzer in seiner Laudatio bei der Überreichung der Urkunde im Rahmen einer Feierstunde am 26. April in den Linzer Redoutensälen hinwies.

Adamer betreibt seit bald zehn Jahren in Steyr eine chirurgisch-endoskopische Kassenordination, die in den letzten Jahren wiederholt durch Patientenvotum in der diesbezüglich maßgeblichen Internetplattform als eine der beliebtesten Ordinationen Oberösterreichs ausgezeichnet wurde, und arbeitet zudem immer noch als Oberarzt im LKH Steyr.

