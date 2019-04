Dank für viele Stunden Musik .

Trotz der kühlen Temperaturen fanden sich am vergangenen Sonntag wieder an die 120 Pilger, darunter auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bürgermeister Thomas Raidl, Vizebürgermeisterin Heide Maria Polsterer sowie Edgar Niemeczek und Dorli Draxler von der Volkskultur NÖ, beim Mostheurigen Wagenöd ein, um an der elften Volksmusikantenwallfahrt zur Basilika teilzunehmen. Die Stubenmusik Berger organisiert seit Anbeginn diese stimmungsvolle Wallfahrt, bei der die Volksmusik im Vordergrund steht.