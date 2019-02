Die Sonntagberger Sängerrunde ist ein reiner Männerchor, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, traditionelles Liedgut zu interpretieren. Die Chorproben finden vierzehntägig im Gasthof Lagler am Sonntagberg statt. „Unser Liedgut spannt einen Bogen vom Volkslied über geistliche und weltliche Chorliteratur bis zur Moderne“, sagt der neue Sprecher Martin Schoderböck, der vor Kurzem diese Funktion von Josef Kühhas übernommen hat.

Der 85. Geburtstag des Gründungsmitglieds Edi Lagler, der zum gemeinsamen Feiern und Essen einlud, war Grund für den Chor, zu einer außerordentlichen Chorprobe zusammenzukommen.

Die Anekdoten über diesen zusammengewürfelten Männerchor sind zahlreich. Die Sänger kommen aus Graz, Zeillern, Hofamt Priel, Weyer und natürlich auch aus Sonntagberg und Umgebung. Entstanden ist die Chorgemeinschaft 1997, nachdem man das Fußballspielen aus Altersgründen aufgab. „Nach dem Fußballspielen haben wir immer bei den Nachbesprechungen auch gesungen. Daher entschlossen wir uns, uns als Männerchor zu etablieren“, erzählte Schoderböck.

Einer, der penibel Aufzeichnungen über den Männerchor geführt hat, ist Edi Lagler: Die Aufzeichnungen verdeutlichen, was in den mehr als 20 Jahren an Aktivitäten geschehen sind. Neben dem alljährlichen Ad-ventkonzert in der Pfarrkirche Gleiß nimmt man auch an der Langen Nacht der Kirchen in der Basilika Sonntagberg teil. Aber auch Auftritte in ganz Österreich prägen das Leben der Chormitglieder. Verbunden natürlich mit vielen Reisen durch ganz Europa. Seit 2014 ist der Leiter der Musikschule Weyer Hannes Sulzer Chorleiter der Sonntagberger Sängerrunde und hat sehr viel zur sanglichen Qualität beigetragen.

Wer Interesse hat, Mitglied bei der Sängerrunde zu werden, kann sich bei Martin Schoderböck am Gemeindeamt Kematen melden.