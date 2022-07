Sonntagberg Ein Orgelmittag ohne Orgel

Dreizehn Musiker um Peter Putzer (2. von rechts) brachten Mozarts Bläserserenade „Gran Partita“ zur Aufführung. Foto: Bubenik

13 Musikerinnen und Musiker ließen am Sonntag Mozart in der Basilika am Sonntagberg erklingen.