Seit Sonntag ist der neue Fahrplan der ÖBB in Kraft. Keine Veränderung ergibt sich dadurch jedoch für die Haltestelle Sonntagberg. Die meisten Züge der Rudolfsbahn fahren hier weiterhin durch.

Seit dem letzten Fahrplanwechsel vor einem Jahr bleiben die Züge in Sonntagberg nur noch sporadisch stehen. So halten Richtung Amstetten nur mehr die Frühzüge in der Haltestelle, Richtung Waidhofen bleiben nur mehr drei Züge in den Morgenstunden sowie einer am Nachmittag und einer am Abend stehen (siehe Infobox). Bahnreisende, die in Sonntagberg zu anderen Zeiten zusteigen bzw. aussteigen wollen, müssen auch weiterhin Shuttlebusse zwischen Rosenau und Sonntagberg nutzen.

Der Grund für die nur noch sporadischen Stopps in Sonntagberg war, dass man die Verbindung nach Amstetten beschleunigen wollte, um die Anschlüsse an die ÖBB-Railjets nach Linz sicherzustellen. Das war nach dem Fahrplanwechsel vor einem Jahr nicht mehr so einfach, da Mitbewerber Westbahn auf der Westbahnstrecke nun nicht mehr im Stunden-, sondern im Halbstundentakt verkehrt und sich die Abfahrzeiten der ÖBB-Züge in Amstetten dadurch verschoben.

Da die Haltestelle Sonntagberg der am wenigsten frequentierte Stopp an der Rudolfsbahn war, entschloss sich die ÖBB dazu, die Zugstopps hier zu minimieren.

Für die Gemeinde war dies freilich sehr schmerzhaft und man wollte das nicht so einfach hinnehmen. Eine Resolution an ÖBB, Westbahn, Verkehrsverbund Ostregion (VOR), Land NÖ und Infrastrukturministerium wurde vom Gemeinderat verabschiedet. Darin verlieh man dem Wunsch Ausdruck, die Haltestelle mit dem Fahrplanwechsel 2018/19 wieder voll zu installieren.

Alle Züge der Rudolfsbahn sollten an der Haltestelle Sonntagberg wieder stehen bleiben. Die Zuganschlüsse in Amstetten sollten trotzdem in beide Richtungen sichergestellt werden, indem im Rahmen des VOR eine Lösung erarbeitet werden solle, hieß es in der Resolution weiter. Ein Halbstundentakt auf der Rudolfsbahnstrecke und ein Nachtzug um 22 Uhr wurden ebenfalls angeregt.

Gemeinderesolution blieb ohne Erfolg

Letztlich waren die Bemühungen der Gemeinde aber vergeblich. Der Fahrplan für die Haltestelle Sonntagberg werde 2019 wie 2018 weitergeführt, heißt es seitens der ÖBB. Das Fahrplankonzept sehe vor, dass die Züge nach 7.30 Uhr in Sonntagberg durchfahren, um die Railjets nach Linz erreichen zu können.

„Wir haben alles probiert und bei mehreren Stellen interveniert, leider bleibt aber alles beim Alten“, sagt Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl. „Das ist wenig zufriedenstellend und sehr bedauerlich, wir bleiben da aber sicher dran. Steter Tropfen höhlt den Stein.“ Die Arbeiterkammer NÖ wiederum bemängelt Lücken im Vormittagsverkehr auf der Rudolfsbahnstrecke. So gibt es von Waidhofen nach Linz zwischen 6.25 und 8.29 Uhr keine schnelle Verbindung. Nach Wien klafft zwischen 6.53 und 8.29 Uhr ein Loch. Von Amstetten nach Waidhofen gibt es eine Lücke zwischen 7.05 und 9.05 Uhr.

Seitens der ÖBB weist man darauf hin, dass an Samstagen, Sonn- und Feiertagen um 8.05 ein Zug von Amstetten abfahre. Zusätzliche Zugverbindungen seien abhängig von einer Beauftragung durch die Leistungsbesteller und der erforderlichen Finanzierung.