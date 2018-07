In mehreren Arbeitsgruppen und unter Beteiligung der Bevölkerung arbeitet die Gemeinde Sonntagberg seit vergangenem September gemeinsam an ihrer Zukunft. Im Bürgerbeteiligungsprogramm „Gemeinde 21“, initiiert vom Land NÖ, wurden zu fünf verschiedenen Schwerpunktthemen Anliegen und Projektideen für den künftigen Weg der Marktgemeinde erarbeitet.

Im Zuge einer Meinungsumfrage und bei einem Zukunftsworkshop wurden – moderiert von den NÖ.Regional-Betreuerinnen Miriam Gerhardter und Birgit Weichinger – die Ideen aus der Bevölkerung eingeholt. Der Arbeitsprozess wurde stets von einem Gemeinde-21-Kernteam begleitet, das aktiv bei der Planung des Ablaufs mitarbeitete. Einige Kernteammitglieder übernahmen nun auch die Patenschaft für einen der von der Gemeinde gesetzten Schwerpunkte (siehe Infobox).

Mittlerweile ist das Zukunftsleitbild fertig und wurde vom Gemeinderat auch bereits amtlich besiegelt. Einige Projektideen, wie die Revitalisierung des Klangturms sowie die Neubeschilderung der Wanderwege, wurden schon in die Tat umgesetzt. Bei einer Ortsbegehung in Rosenau und Böhlerwerk holte der Arbeitskreis „Aktive Ortsteile“ erste Vorschläge für die Neugestaltung von Freiräumen und die Aufwertung von Fußwegen ein. Als nächster Schritt sollen hier die Verkehrswege für den Rad- und Fußverkehr unter die Lupe genommen werden. Doch auch die Gruppe „Leben in Sonntagberg“ konnte schon Projekte realisieren. So füllte der Vortrag des Arztes Günther Loewit die Ränge der Festhalle Rosen au und momentan wird eifrig an einem Kalender für das kommende Jahr, der mit historischen und aktuellen Bildern der Gemeinde gefüllt werden soll, gearbeitet.

„Essbare Gemeinde“ als Projektidee

Die Themen Leitsystem und Breitbandversorgung fallen in den Zuständigkeitsbereich der Gruppe „Sonntagberg 2025“. Hier standen bereits einige Gespräche mit dem Zivilingenieursbüro IKW am Plan.

Ein kostenloses Öffi-Schnupperticket für die Strecke Sonntagberg–Wien konnte für die Gemeindebürger von den Verantwortlichen des Arbeitskreises „Energie – Mobilität – Umwelt“ angeschafft werden. Die NÖN berichtete.

Eine Zukunftsvision, die auch zur Sprache kam, ist das Projekt „Essbare Gemeinde“. Hier will man mit Obstbäumen und Sträuchern die Flächen im Hutterberger-Park und weitere Grünflächen aufwerten. Neben dieser schmackhaften Initiative scharren auch noch weitere Projektideen in den Startlöchern. Diese sollen beim Marktfest am 2. September vorgestellt werden.