Im kommenden Jahr finden in Niederösterreich Gemeinderatswahlen statt. Wann genau gewählt wird, steht derzeit noch nicht fest. Ein Wahltermin im Jänner gilt als wahrscheinlich. Fix ist derzeit aber schon, dass es in Sonntagberg zu einer Veränderung der Parteienlandschaft kommen wird. Das Soziale Bürgerforum wird bei den Gemeinderatswahlen 2020 nämlich nicht mehr kandidieren.

Die Bürgerliste ist derzeit mit einem Mandat im Sonntagberger Gemeinderat vertreten. Dieses hat Katharina Progsch inne. Nach zehn Jahren als Gemeinderätin lässt sie die Kommunalpolitik nach dieser Periode hinter sich. „Ich habe die Bürgerliste die letzten fünf Jahre alleine betrieben. In meiner Zeit als Gemeinderätin habe ich viel gelernt, konnte einiges bewegen und kann nun auf schöne Erfolge zurückblicken“, sagt Progsch. „Ich bin jetzt aber 69 Jahre und deshalb werde ich bei der Gemeinderatswahl nächstes Jahr nicht mehr antreten.“

Gegründet wurde das Soziale Bürgerforum vor der Gemeinderatswahl 2010 von Fritz Huber. Dieser saß davor viele Jahre für die SPÖ im Sonntagberger Gemeinderat. Nachdem er aber 2007 die parteiinterne Abstimmung zum Ortsparteichef gegen Herausforderer Johann Eblinger hauchdünn verloren hatte, kehrte er der SPÖ enttäuscht den Rücken zu. Er stampfte das Soziale Bürgerforum aus dem Boden und holte damit 2010 auf Anhieb zwei Mandate. Die SPÖ kam auf zwölf, die ÖVP auf elf Sitze. Huber wurde zum Zünglein an der Waage. Indem er ÖVP-Chef Thomas Raidl auf den Bürgermeistersessel verhalf und Huber selbst den Vize übernahm, zog sich die Bürgerliste den Unmut zahlreicher ehemaliger Genossen zu.

Unverständnis im eigenen Freundeskreis

Gemeinsam mit Huber zog damals Katharina Progsch für das Soziale Bürgerforum in den Sonntagberger Gemeinderat ein. „Ich wollte in der Gemeinde mithelfen und meine Ideen einbringen“, sagt Progsch über ihre Intention, in die Politik zu gehen. „Dass es bei der Bürgerliste diese parteipolitischen Spielchen nicht gab, war mir immer wichtig.“

Dass das Antreten des Sozialen Bürgerforums von der SPÖ wenig goutiert wurde, bekam auch Progsch zu spüren. Sogar im Freundeskreis stieß ihr politisches Engagement auf Unverständnis und so manche soziale Beziehung wurde gekappt. „Meine Arbeit für die Bürgerliste war schon manchmal ein Kraftakt“, stellt Progsch fest. Bereuen tut sie jedoch nichts. „Ich bin nicht verbittert und ich kann mich noch gut in den Spiegel schauen.“

Mit der Politik kam die Sonntagbergerin schon früh in Berührung. Vater Sepp Progsch war 27 Jahre lang für die kommunistische Partei im Gemeinderat aktiv. „Mein Vater hat mich sehr inspiriert“, sagt Progsch. „Ich hatte aber selbst nie das Bedürfnis, für die kommunistische Partei bei Gemeinderatswahlen anzutreten. Ich lebe sehr gerne ohne Parteibuch nach meinen Statuten. Im Herzen bin und bleibe ich aber eine Linke.“

Bei der Gemeinderatswahl 2015 konnte die ÖVP von Bürgermeister Thomas Raidl ihren Mandatsstand dann auf 14 Sitze ausbauen. Das Soziale Bürgerforum verlor 3,4 Prozent und damit ein Mandat. Listengründer Fritz Huber zog sich daraufhin aus der Gemeindepolitik zurück. Katharina Progsch blieb. In der Gemeinde war sie weiter die politisch Zuständige für Personalangelegenheiten. Dabei waren die Kindergärten der pensionierten Kindergartenbetreuerin immer ein ganz besonderes Herzensanliegen. „Die Kinder sind schließlich unsere Zukunft“, sagt sie.

Zuletzt brachte sich Progsch im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprogramms „Gemeinde 21“ im Arbeitskreis „Leben in Sonntagberg“ höchst aktiv ein. Der Sonntagberger Kalender trägt ihre Handschrift und auch die vollbesetzte Festhalle Rosenau beim Vortrag von Arzt Günther Loewitt geht auf ihr Konto. Zudem engagierte sie sich sozial bei der Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes. „Ich bin mit ganzem Herzen eine Sonntagbergerin“, sagt Progsch. „Jetzt freue ich mich aber darauf, den Wahlkampf aus neutraler Position beobachten zu können.“ Die noch Bürgerlisten-Mandatarin ist sich sicher, dass Thomas Raidl Sonntagberger Bürgermeister bleiben wird. „Er macht im Grunde eine gute Arbeit“, sagt Progsch. „Die Zusammenarbeit hat immer sehr gut funktioniert.“