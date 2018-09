Marc-Antoine Charpentier und Giacomo Puccini – diese beiden namhaften Komponisten stehen auf dem Spielplan bei den diesjährigen Herbstkonzerten des Waidhofner Kammerorchesters, das gemeinsam mit dem Chor Cantores Dei Allhartsberg die Basilika am Sonntagberg und die Stiftskirche Seitenstetten beschallen wird. Mit Simone Vierlinger (Sopran), Kristin Sveinsdottir (Alt), Norbert Ernst (Tenor) und Egils Silins (Bass) werden außerdem vier hochkarätige Gesangssolisten das Konzertprogramm bereichern.

Die Sopranistin Simone Vierlinger wird das Kammerorchester als Solistin unterstützen. | NOEN

Die Sopranistin Simone Vierlinger studierte Gesang am Mozarteum in Salzburg und konnte sich bereits international einen Namen machen. Schon während ihrer Studienzeit gastierte sie regelmäßig in großen Konzertsälen wie dem Brucknerhaus in Linz oder dem großen Saal der Stiftung Mozarteum.

Die gebürtige Isländerin Kristin Sveinsdottir (Alt) studierte an der Reykjavic Academy of Singing and Vocal Arts und an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Sie kann bereits auf Auftritte in der Mailänder Scala und im Schlosstheater Schönbrunn verweisen.

Der lettische Bassbariton Egils Silins ergänzt das hochkarätige Solistenquartett bei den Herbstkonzerten. | NOEN

Der dritte Solist, Tenor Norbert Ernst, hat sich bereits weltweit als Interpret der Operpartien von Richard Wagner und Richard Strauss einen Namen gemacht. Der gebürtige Wiener studierte am Josef-Matthias-Hauer-Konservatorium in Wiener Neustadt und an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. In seinem Lebenslauf finden sich etwa Auftritte bei den Bayreuther Festspielen sowie im Brucknerhaus Linz, in der Philharmonie Berlin oder im Concertgebouw Amsterdam. Seit 2010/2011 ist Ernst Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper.

„Te Deum“ und die „Messa di Gloria“

Mit Egils Silins konnte das Waidhofner Kammerorchester einen der gefragtesten Sänger seines Faches für die Herbstkonzerte gewinnen. Der lettische Bassbariton konnte schon bei zahlreichen internationalen Wettbewerbern groß aufzeigen und bereits an der Oper Frankfurt, dem Theater Basel und der Wiener Staatsoper sein Talent unter Beweis stellen.

Mit Norbert Ernst kommt ein international gefragter Tenor auf den Sonntagberg. | Michael Poeh

Zur Aufführung gelangen Charpentieres „Te Deum“ in D-Dur (H 146) und Puccinis „Messa di Gloria“. Dirigiert werden die beiden Konzerte wie gewohnt von Wolfgang Sobotka, die Choreinstudierung übernahm Anita Auer.