Im Vorjahr startete die Gemeinde Sonntagberg das Bürgerbeteiligungsprogramm „Gemeinde 21“. Im Zuge dieser Aktion des Landes NÖ konnten unter aktiver Beteiligung der Gemeindebürger zu den Themen „Aktive Ortsteile“, „Leben in Sonntagberg“, „Der Gast in Sonntagberg“, „Sonntagberg 2025“ und „Energie – Mobilität – Umwelt“ verschiedene Anliegen und Projektideen erhoben werden. So wurden bereits ein Schnupperöffiticket für die Gemeinde angeschafft (siehe Seite 21) und nun auch der Kräutergarten und der Klangturm am Sonntagberg revitalisiert.

Wanderkarte soll neu aufgelegt werden

Mit Spaten und Schaufeln ausgerüstet, machten sich freiwillige Helfer des Arbeitskreises „Gast in Sonntagberg“ unter der Leitung von Vizebürgermeisterin Heide Maria Polsterer und Andrea Artmüller daran, den Kräutergarten neu zu gestalten. Auch der Klangturm wurde gereinigt und erstrahlt nun wieder in neuem Glanz. Zudem wurde die Wanderwege-Beschilderung erneuert.

Pläne für die Zukunft inkludieren etwa eine Neuauflage der bestehenden Wanderkarte sowie die Erweiterung der Nächtigungsmöglichkeiten für Gäste. Bei Letzterem wird eine Zusammenarbeit mit der Kleinregion Ybbstal sowie der LEADER-Region Eisenstraße angestrebt. Bereits fix für den Herbst geplant ist eine Neugestaltung des „Bewegungsgartens“ beim Türkenbrunnen am Sonntagberg. Hier sollen die bestehenden Holzstümpfe erneuert werden. Ideen aus der Bevölkerung werden hierzu noch gerne entgegengenommen und auch freiwillige Helfer werden immer gerne gesehen. „Der Gast soll sich in Sonntagberg wohlfühlen und alle Freizeitmöglichkeiten nutzen“, sagt Vizebürgermeisterin Heide Maria Polsterer.