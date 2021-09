Mobilität konnte man von 16. bis 22. September bei der europäischen Mobilitätswoche in Sonntagberg in allen Facetten erleben. Ein spannender Radvortrag stand ebenso am Programm wie ein gemeinsamer Spaziergang am Tut-Gut-Schritteweg durch Rosenau. Beim Mobilitätstag in Böhlerwerk konnte man das eigene Fahrrad kostenlos servicieren lassen, Lasten- und Klappräder ausprobieren und sich über Mobilitätsangebote in der Region informieren. Ein Highlight war auch das „Wandern mit den Öffis“. Mit Zug und Bus ging es nach Göstling, zu Fuß über die Rauschmauer nach Lunz und von dort wieder öffentlich zurück nach Sonntagberg.