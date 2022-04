Musikschulverband Sonntagberg begeisterte mit Konzert

Werbung

Unter dem Motto „April, April ... jeder macht (spielt), was er will“ fand am Freitag nach zweijähriger Corona-Pause das Schwerpunktkonzert des Musikschulverbands Sonntagberg in der Festhalle Rosenau statt. Nach der Eröffnung durch das Trompetenensemble mit der „Feuerwerkmusik“ von G. F. Händel unter der Leitung von Matthias Maderthaner begrüßte der Direktor des Musikschulverbands, Hubert Kerschbaumer, die Gäste. Gemeinsam mit Lucia Scherzenlehner führte er durch den Abend.

Im Folgenden begeisterten die jungen Musikerinnen und Musiker das zahlreich erschienene Publikum mit ihrem Können. So sorgte etwa das Blockflötenensemble der Klasse Marion Wallner mit dem Stück „Vigorous“ von Daniel Hellbach für donnernden Applaus oder brachte Michael Gruber das Publikum zum Staunen, als er kniend rücklings am Klavier spielte.

Das Ensemble „Triolas“, bestehend aus Raluca Toncu, Ramona Meyer und Sophie Ernst, präsentierte „Sarah Bande“ und „Popcorn“ von Daniel Hellbach, während Mirjam Luger den Song „Clocks“ von der Band Coldplay am Klavier mit viel Energie performte. Mit dem Lied „The Girl I Mean To Be“ von Lucy Simon bot Luisa Schatz ein exklusives Hörvergnügen und das Percussion Ensemble unter der Leitung von Johannes Breiteneder brillierte mit dem „Pumperer Marsch“ von Roland Winkler. Die Allhartsberger Fiddler verzauberten das Publikum ebenso wie das Ensemble „Mini Winds“.

Den zweiten Teil des Konzerts eröffnete das Gitarrenorchester, geleitet von Gundi Hörtler, mit „Pirates of the Caribbean“. Danach beglückten zahlreiche weitere Darbietungen das Publikum, ehe die Musikschulband mit „Valerie“ von Amy Winehouse und „Cordula Grün“ von Josh für einen effektvollen Abschluss sorgte. Der Reinerlös des Konzerts kommt den Kriegsflüchtlingen zugute.

