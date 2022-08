Neue Spitze bei Böhler Profil

Werbung voestalpine Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Ein Führungswechsel fand bei voestalpine BÖHLER Profil statt.

Per 1. Juni 2022 wurde die Leitung der voestalpine BÖHLER Profil GmbH in Bruckbach von Devrim Caliskanoglu an Jörg Wagner und Rupert Rotter-Stocker übergeben.

Jörg Wagner ist bereits seit 25 Jahren im Unternehmen. Im Jahr 1997 begann er als Mitarbeiter in der Abteilung Verkauf und wurde im Jahr 2006 zum Leiter der Abteilung „Sales, Engineering and Sourcing“ befördert sowie zum Prokuristen ernannt. Rupert Rotter-Stocker war vor seiner Geschäftsführertätigkeit seit 2012 im Schwesterwerk voestalpine BÖHLER Aerospace GmbH & Co KG in Kapfenberg tätig, seit 2016 als Betriebsleiter der Endfertigung.

Ziel der zukünftigen Doppelgeschäftsführung ist es, die Tradition des Unternehmens voestalpine BÖHLER Profil, das kürzlich sein 150-jähriges Jubiläum feierte, zu erhalten sowie den Innovationsvorsprung und die Marktführerschaft – insbesondere für Schneidlösungen im Bereich der Holzzerspanung – auszubauen.

Zudem werden die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter forciert: Durch die Nutzung von Wasserkraft an der Ybbs und die Errichtung einer Photovoltaikanlage soll in Zukunft ein weitestgehend energieautarker Standort ermöglicht werden.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.