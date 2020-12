Seit mehr als fünf Jahren begleitet Anneliese Kühhas eine afghanische Familie, die bislang in Waidhofen lebte. „Schon seit mehr als fünf Jahren kämpft die bereits gut integrierte Familie um eine Anerkennung ihrer Leistungen, die ihnen das Tor zu einem positiven Asylstatus öffnen könnten“, erzählt die pensionierte Volksschuldirektorin. „Doch ihr unermüdliches Bemühen fruchtet nicht, sie gleiten vielmehr durch ein Wechselbad von Resignation und Hoffnung.“

Nach über fünf Jahren des sehnlichen Hoffens auf einen positiven Asylbescheid ging dann plötzlich alles sehr schnell: Statt einem positiven Bescheid kam – kurz vor der ersten Coronawelle – die Benachrichtigung, dass das Land Niederösterreich die Familie aus der Grundversorgung wirft. „Da raufhin hatten sie acht Monate lang nichts und waren vollkommen der Willkür der Fremdenpolizei zwecks Abschiebung ausgesetzt“, erzählt Kühhas. „Sie hatten keine Versicherung, kein Einkommen und plötzlich auch keine Wohnung mehr.“

„Das zermürbende Warten auf ein Ergebnis hält bis heute an. Die Familie leidet sehr darunter.“ Buchautorin Anneliese Kühhas

Glücklicherweise wurde die Familie nicht abgeschoben – dennoch war ihre Situation äußerst prekär. Freiwillige Helfer hielten die afghanische Familie über Wasser und sorgten für alles. „Dann kam Corona und alle Flieger blieben am Boden. Das war die Chance für die Familie, die daraufhin bei der Fremdenpolizei einen Folgeantrag stellte“, erzählt Kühhas. Dafür fuhren Kühhas und ihr Partner mit den Asylwerbern nach Wien, da die Fremdenpolizei dort die einzige Behörde ist, wo ein Folgeantrag eingereicht werden kann. „Nach vielen Stunden in Wien nahmen sie uns plötzlich die Familie weg und wir mussten alleine nach Waidhofen zurückfahren“, erzählt die pensionierte Direktorin.

Die afghanische Familie kam zunächst für zwei Tage nach Thalham, wurde dann 14 Tage lang in Wien unter Quarantäne gestellt und wurde dann 80 Tage lang in Bad Kreuzen „in Gewahrsam“ gehalten. „Bei einem Folgeantrag beginnt alles wieder komplett von vorne“, erklärt Kühhas. „Die Behörden agieren so, als wären die Menschen gerade erst nach Österreich gekommen.“

Derzeit wohnt die zehnköpfige Familie in Weyer, wo sie wieder Grundversorgung erhält. Die Eltern sowie einer der Söhne, dessen Frau und Kinder erhielten subsidiären Schutz. „Die Tochter der Familie wurde zunächst negativ beschieden, erhielt aber vorige Woche, wie durch ein Wunder, Asyl“, freut sich Kühhas. Die drei übrigen Söhne der Familie, die ebenfalls negativ beschieden wurden, müssen weiterhin besorgt abwarten, was mit ihnen geschehen soll. „Offenbar will man die Familie auseinanderreißen“, sagt Kühhas. „Das zermürbende Warten auf das Ergebnis der Revision hält bis zum heutigen Tag an – die Brüder leiden verständlicherweise sehr und mit ihnen die gesamte Familie.“

Buchverkauf unterstützt die afghanische Familie

Anneliese Kühhas, die bereits im Jahr 2018 in einem Buch das Schicksal eines jungen afghanischen Flüchtlings erzählte, hat die Geschichte der Familie niedergeschrieben. Das neue Buch erschien im BayerVerlag und ist unter dem Titel „Vielleicht wird alles viel leichter“ im Buchhandel um 15 Euro erhältlich. Auch am Gemeindeamt Sonntagberg und in der Pfarre Böhlerwerk kann das Buch erworben werden. Mit den Einnahmen des Buchverkaufs wird die Familie direkt unterstützt. „Menschenrechte dürfen nicht mit Füßen getreten werden“, sagt Kühhas. „Ich wünsche mir für diese geprüfte Familie, dass sie ein kleines, bescheidenes Plätzchen in unserer Umgebung finden, wo sie Wurzeln bilden und gedeihen können. Wo sie arbeiten dürfen und sich ihnen eine neue Heimat erschließt.“