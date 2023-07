Am Sonntag, 16. Juli, gestaltet das Orgelmittagkonzert von 12 bis 12.30 Uhr in der Basilika Sonntagberg Thomas Schnabel, Organist und Konzertleiter in Amstetten. Mit ihm werden Eva Schnabel am Cello und die Sopranistin Karoline Siegel mitwirken. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Mendelssohn, Beethoven und Bach.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.