Das Orgelmittagkonzert in der Basilika Sonntagberg am Sonntag, 16. August, prägte das tonschöne Spiel des Trompeters Gabriel-Maria Morre. An der Orgel konzertierte Bruno Oberhammer wie immer großartig. Beide Künstler stammen aus Vorarlberg, der Organist aus Höchst und der Trompeter aus Schruns im Montafon. Beide sind versierte Solisten und, man darf sagen, international und national sehr gefragt.

Bruno Oberhammer ließ die Farbigkeit der Orgel zur Geltung kommen in der Aria Tertia von J. Pachelbel. Einmal ließ er die Flötenregister flüstern, dann wieder waren muntere Register angesagt und schließlich quirlig und spitz der Schlusspunkt. Packend gestaltete Oberhammer die Passacaglia von G. Muffat.

Mit seiner perfekten Technik ließ er die Modulationen zwischen Plenoteilen und Pianoteilen blendend zur Wirkung kommen. Das Werk verdichtet sich zum Schluss bei der Verarbeitung der einzelnen Motive und wird in lebhafter Weise zu einem großen Abschluss geführt.

Wunderbare Tongebung und Prägnanz

Begeisternd waren die Stücke, wo der Trompeter seinen vollen, runden Ton in seiner ganzen Schönheit zeigte. Die Prägnanz und vor allem die wunderbare Tongebung, weich im Ansatz und stark in der Tonentwicklung, wurden bereits am Beginn in Corellis Sonata in d deutlich.

Andre Fletchers „Folk Tune“ wurde ein Drehpunkt in diesem Konzert. Strahlender Trompetenklang, unterbrochen von motivdichten Orgelteilen, charakterisierte das Stück. Zuletzt blühte die Trompete auf und setzte den Schlussakkord.

Am Schluss des Konzerts stand die galante Suite in D von G.F. Händel. Das reizvolle Konzertieren von Orgel und Trompete in diesem Werk mit lebhafter Thematik vereinte die beiden Musiker in einem wunderbaren Gleichklang.

Die zahlreichen Zuhörer waren begeistert und applaudierten stark.