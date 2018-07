Im Zuge der Renovierung der Basilika Sonntagberg wird auch das Umfeld der Wallfahrtskirche neu gestaltet. Nachdem in den letzten Jahren in weiten Bereichen bereits Erneuerungsarbeiten am Pflaster rund um die Basilika durchgeführt wurden, erfolgt derzeit die Sanierung des Pflasters im Ortskern. Gleichzeitig werden Lichtwellenleiter verlegt, die Entwässerung im betreffenden Bereich saniert sowie der Zugang zur Pilgerinfo mit Pflastersteinen erneuert.

Die Arbeiten werden mit Genehmigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner durch die Straßenmeisterei Waidhofen in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region ausgeführt. Vergangenen Donnerstag besuchte Landesrat Ludwig Schleritzko die Baustelle, um sich ein Bild von den Arbeiten zu machen.