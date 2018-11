Seit dem Jahr 2015 arbeitet das Ybbstal am sogenannten „Radlgrundnetz“. Damit soll eine überregionale Radwegverbindung für den Alltagsradverkehr zwischen Kematen und Ybbsitz geschaffen werden.

In der Gemeinderatssitzung am Montag beschlossen die Sonntagberger Mandatare einstimmig die Vergabe des Planungsauftrags für die Detailplanung zum Betrag von 52.000 Euro an die Firma IKW. 50 Prozent der Kosten werden gefördert. Sechs Teilabschnitte gibt es bei diesem „Radlgrundnetz“ in der Gemeinde Sonntagberg.

Nun soll überlegt werden, wie diese jeweils gestaltet werden können. Eine Herausforderung ist dabei die Kematner Brücke. Eine Radspur ist hier aus baulichen und Denkmalschutz-Gründen nicht möglich. Eine mögliche Variante wäre deshalb, in Kematen auf Höhe des Gemeindeamtes von der 4.a.-Straße weg einen Radsteg über die Ybbs zu errichten. Dieser könnte dann auf der anderen Ybbsseite beim Reitstall Schlögelhofer in einen Radweg münden, der dann neben der Bahn geführt wird.

„Dieses ‚Radlgrundnetz‘ ist eine gute interkommunale Sache“, stellte Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) fest, verwies aber auch darauf, dass es sich um ein mittel- bis langfristiges Projekt handle, da noch keine Gespräche mit den Grundeigentümern geführt worden seien.

SPÖ-Gemeinderätin Ulrike Neubauer nannte das Projekt unterstützenswert, regte aber auch an, den bestehenden Radweg zwischen Gleiß und Hilm zu beleuchten. Man werde schauen, ob das realisierbar sei, antwortete Ortschef Raidl.