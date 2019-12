Kurz vor Weihnachten, am 6. Dezember, bringt die Sonntagberger Schlagersängerin Leona Anderson eine neue Single heraus. Diese trägt den Titel „Weihnachtszauberfeeling“ und verzaubert mit sanften Klängen, die ein turbulentes Jahr ruhig ausklingen lassen sollen. „Weihnachtszauberfeeling“ ist bereits der dritte Weihnachtssong, den Anderson auf den Markt bringt.

Die Sonntagberger Sängerin wird ihre neue Single noch im Dezember bei einigen Events in ganz Österreich, unter anderem in Kapfenberg bei der Fanparty des SK Sturm Graz, bei einer Schlagerparty in Graz und beim Weihnachtszirkus in Mauthausen, vorstellen. Im kommenden Jahr plant die Sängerin wieder einige Auftritte und neue Songs.