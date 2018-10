Aus einem häufig leer stehenden Park will die Gemeinde Sonntagberg einen Treffpunkt für Menschen jedes Alters schaffen – und das in nur 72 Stunden. Anlass, diesen Plan in die Tat umzusetzen, ist die Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“, deren Motto in diesem Jahr „Challenge Your Limits“ (übersetzt etwa: „Geh an deine Grenzen“) lautet.

Und genau an diese Grenzen will das Projektteam der Bürgerinitiative „Gemeinde 21“ gemeinsam mit Jugendlichen der Gemeinde von 17. bis 20. Oktober gehen. Zusammen will man die Ärmel hochkrempeln und aus dem Hutterberger-Park in Rosenau einen Generationenpark schaffen. Obstbäume und -sträucher sollen künftig den Park verschönern und die Parkbesucher zum Naschen und Verweilen einladen.

„Jugendliche bringen ihre Stärken mit ein“

Bei diesem Projekt geht es aber nicht nur darum, ein Stück Gemeinde neu zu gestalten, sondern in erster Linie um die Gemeinschaft. Tagsüber wird im Garten gearbeitet, abends an der Gemeinschaft. „Jugendliche erleben drei Tage lang etwas Besonderes und erfahren dabei, wie wertvoll soziales Engagement ist. Sie bringen ihre individuellen Stärken in einer Gemeinschaft ein und können so als Menschen reifen“, sagt Projektleiter Philipp Mostböck.

Um das Projekt verwirklichen zu können, suchen die beiden Arbeitskreise „Leben in Sonntagberg“ und „Energie, Umwelt, Mobilität“ noch Freiwillige – sowohl Jugendliche als auch Erwachsene. „Von der Wurstsemmel bis zum körperlichen Mitanpacken – unser Projektteam freut sich über jede Unterstützung“, sagt Mostböck.