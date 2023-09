Start ins Berufsleben: 23 neue Lehrlinge bei voestalpine im Ybbstal

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahrs starteten rund 400 Nachwuchsfachkräfte österreichweit ihre Lehre an einem der 16 Ausbildungsstandorte des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine. Die voestalpine Precision Strip in Böhlerwerk und die voestalpine BÖHLER Profil in Bruckbach konnten insgesamt 23 neue Lehrlinge begrüßen.

Alle Informationen rund um die Ausbildung bei der voestalpine finden Interessierte auf der Lehrlingswebsite des Konzerns unter https://www.voestalpine.com/lehre oder auch beim „Karriereclubbing“ von 20. bis 22. September in Waidhofen an der Ybbs.