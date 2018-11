Die Gemeinde Sonntagberg trauert um Genoveva Leitner. Die ehemalige Vizebürgermeisterin ist am 14. November nach langer schwerer Krankheit im 71. Lebensjahr verstorben.

Geboren wurde Genoveva Leitner am 17. September 1948 als ältestes von fünf Kindern in Bodingbach. Nach der Volksschule in Bodingbach und der Hauptschule in Lunz/See absolvierte sie die Ausbildung zur Lehrerin. Eine solche war sie mit Leib und Seele. Nach Stationen in Göstling und Allhartsberg unterrichtete sie über 23 Jahre lang an der Volksschule Böhlerwerk, die sie bis zu ihrer Pensionierung auch leitete.

Auch ihre politische Arbeit übte Genoveva Leitner stets mit großer Freude und bestens vorbereitet aus. 2005 kam sie für die ÖVP in den Sonntagberger Gemeinderat. 2010 übernahm sie als geschäftsführende Gemeinderätin die Agenden Tourismus, Kultur und Bildung und 2015 wurde sie schließlich zur ersten Vizebürgermeisterin von Sonntagberg gewählt. Im November 2016 legte sie aus gesundheitlichen Gründen dann all ihre Ämter zurück. Neben dem Gemeinderat hinterließ sie auch in der NÖ Eisenstraße, der ARGE Panoramahöhenweg und der Bezirks-ÖVP ihre Handschrift und setzte wertvolle Impulse.

2016 wurde ihr für ihre Verdienste der Ehrenring der Marktgemeinde Sonntagberg verliehen. Eine ganz besondere Verbundenheit hatte Genoveva Leitner mit dem Sonntagberg. Als Mitglied des Vereins „Basilika Sonntagberg“ brachte sie sich in den letzten Jahren aktiv für die Revitalisierung der Wallfahrtskirche ein. „Sonntagberg verliert mit Genoveva Leitner einen ganz besonderen Menschen und eine Persönlichkeit, die sich in der Gemeinde in vielen Bereichen positiv eingebracht hat“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl. „Vor allem das Miteinander war ihr wichtig.“

Genoveva Leitner hinterlässt ihren Ehemann sowie drei Töchter und drei Enkelkinder. Die Trauerfeier fand am Montagnachmittag in der Pfarrkirche Böhlerwerk statt.