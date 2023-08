Was wurde aus Lehrerin Monika Dautinger?

Monika Dautinger wurde 1958 in der Steiermark geboren und kam im Alter von vier Jahren nach Waidhofen. Ein paar Jahre später zog die Familie nach Böhlerwerk, wo Dautinger heute noch lebt. Nach der Matura am BRG Waidhofen, besuchte sie die PÄDAK in Strebersdorf und nahm danach einen Posten als Lehrerin an der heutigen Mittelschule Sonntagberg an. Als sie 2020 mitten in der Pandemie die Pension antrat, war das ein großer Schock und sie suchte sich neue Hobbys wie Handarbeiten und Backen. Heute genießt Dautinger ihre Freizeit aber sehr und verbringt diese unter anderem mit Wandern, Radfahren und Lesen. Außerdem verreist sie gerne, vor allem in jene Teile Italiens, die sie früher in den Schulferien schlecht besuchen konnte.