Tobias Resch: Zwei Kinofilme und eine Serie

Am Dienstag ist in Graz die Diagonale, das Festival des österreichischen Films, gestartet. Bis Sonntag sind dabei zahlreiche Spiel- und Dokumentarfilme heimischer Provenienz zu sehen, darunter auch ein Beitrag mit Ybbstaler Beteiligung. „Am Grat“, nennt sich der Kurzfilm von Regisseur Matteo Sanders. In dem knapp 20-minütigen Kurzfilm geht es um zwei Brüder, die eine Wanderung auf ihren Lieblingsberg unternehmen. Womöglich ist es jedoch die letzte, wurde bei dem älteren der beiden doch vor einem halben Jahr Multiple Sklerose diagnostiziert.

Mit seinem jüngeren Bruder Noah Resch ist Tobias Resch (vorne) nun im Kurzfilm „Am Grat“ bei der Diagonale in Graz zu sehen. Foto: Diagonale/Sanders

In der Hauptrolle zu sehen ist der Sonntagberger Tobias Resch, der gemeinsam mit dem Regisseur auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Der 25-jährige Absolvent des BRG Waidhofen, der mittlerweile in Wien lebt, fasste schon bald nach der Matura den Entschluss, Schauspieler zu werden. „Verdichtete Momente im Theater oder Film erlebbar zu machen und eine Art von Wahrhaftigkeit zu transportieren, hat mich fasziniert“, beschreibt er seine Motivation. Schon während seiner Schulzeit war Resch in Waidhofen Teil einer Straßentheatergruppe. „Wir haben Feuershows mit Livemusik und Akrobatik verbunden“, erzählt er. „Das war eine sehr produktive und kreative Zeit.“

Bereits während seines vierjährigen Schauspielstudiums an der Musik und Kunst Privatuniversität Wien erhielt der Sonntagberger Engagements am Wiener Volkstheater und am Burgtheater. „Ich habe aber auch eine große Liebe zum Film und hatte das Glück, im vergangenen Jahr zwei Kinofilme und eine Serie zu drehen“, sagt Resch. So verkörperte der 25-Jährige in „Klammer - Chasing The Line“ von Andreas Schmied den jungen Abfahrtsspezialisten Sepp Walcher. Der Film, der bereits sehr erfolgreich in den heimischen Kinos lief, ist ebenfalls bei der Diagonale in Graz zu sehen. Weiters stand der Sonntagberger letztes Jahr für „Breaking the Ice“ von Regisseurin Clara Stern und die neue ORF-Serie „Tage, die es nicht gab“ vor der Kamera.

Dreharbeiten mit Margarethe von Trotta

Künftig möchte der Jungschauspieler im Theater- und im Filmbereich gleichermaßen tätig sein. Mit Schauspieler-Kollege Enrico Riethmüller schrieb Resch zuletzt etwa das Zwei-Mann-Stück „Wer hat Angst vorm weißen Mann“, das 2021 auch bereits zur Aufführung gelangte. „Ich mache sowohl Film als auch Theater sehr gerne und habe beobachtet, dass ich durch die Abwechslung sehr viel für mein Spiel lerne“, sagt Resch. Die Idee zum Kurzfilm „Am Grat“, der am Donnerstag in Graz Premiere feiert, kam Tobias Resch durch ein Bild, das er im Kopf hatte. „Es war das Bild eines jungen Mannes, der seinen Bruder den Berg rauf trägt. Ich weiß nicht, woher das Bild kam, aber es war für mich der Ausgangspunkt für die Geschichte“, erzählt er.

Gemeinsam mit Regisseur Matteo Sanders schrieb er dann das Drehbuch und übernahm die Rolle des an Multipler Sklerose erkrankten Protagonisten Paul. „Paul erlebt eine Konfrontation mit einem Körper, der scheinbar nicht mehr sein eigener ist“, beschreibt Resch seine Rolle. Den jüngeren Filmbruder Felix verkörpert sein richtiger Bruder Noah Resch. „Regisseur Matteo Sanders hatte die Vision, von einem realen Brüderpaar zu erzählen, mit all seinen dynamischen Eigenheiten. Das gibt dem Film eine ganz eigene Qualität“, sagt Resch. Sein Bruder habe die Sache sehr gut gemacht, hält er fest. „Es wäre schön, wenn er diesem Talent nachgeht. Und wer weiß, vielleicht stehen wir bald wieder gemeinsam vor der Kamera.“

Zur Zeit dreht Tobias Resch gerade in Jordanien für den Kinofilm „Bachmann und Frisch“ von Margarethe von Trotta. „Es handelt sich um eine sehr spannende und intensive Arbeit zur österreichischen Autorin Ingeborg Bachmann“, erzählt er. Der Film soll im Frühjahr 2023 fertig werden.

