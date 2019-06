Die Eisenstraße-Bühnen sind um zwei Mitglieder reicher: Das Stadt.Theater.Wieselburg und der Sonntagberger Theaterstadl wurden am vergangenen Mittwoch offiziell in die Vereinigung aufgenommen. Der Theaterstadl ist nun neben der Waidhofner Volksbühne sowie den Theatergruppen St. Georgen/Klaus und Gaflenz die vierte Theatergruppe aus dem Ybbstal, die Teil der Eisenstraße-Bühnen ist.

Die Laienschauspieler aus dem Ybbs- und Erlauftal trafen sich im Bühnenwirtshaus von Herbert und Wolfgang Aigner in Bodensdorf in Wieselburg. Zuletzt wurde auf der Hofbühne das Theaterstück „Liliom“ erfolgreich aufgeführt. Sonja Gerersdorfer vom Stadt.Theater.Wieselburg gab Einblick in die Probenarbeit und zog eine erfolgreiche Bilanz. Danach stellte Hannes Mayrhofer von der Kulturvernetzung NÖ das Viertelfestival 2020 vor, bei dem noch bis 6. Juni Projekteinreichungen möglich sind.

Der 23. Eisenstraße-Bühnen-Stammtisch findet am 11. September in Sonntagberg statt. „Die Eisenstraße-Bühnen sind zu einer echten Gemeinschaft geworden. Wir tauschen uns aus und besuchen einander. Diese Vernetzung ist sehr wertvoll“, sagte Eisenstraße-Bühnen-Sprecher Thomas Helmel.