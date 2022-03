Wechsel an der SJ-Spitze in Waidhofen an der Ybbs

Am vergangenen Samstag kam es zu einem Wechsel an der Spitze der Sozialistischen Jugend (SJ) Waidhofen. Jonas Amenitsch übergab den Vorsitz an Jonas Elsner. Aus diesem Anlass besuchten SJ-NÖ-Landesvorsitzende Melanie Zvonik und SJ-NÖ-Landessekretär Paul Gangoly Waidhofen. Gemeinsam mit Gemeinderätin Gabriele Weber, Neo-Gemeinderat Markus Roseneder und Neo-SJ-Mitglied Linus Amenitsch wurde die Volksheim-Baustelle besichtigt. Zudem wurde diskutiert und wurden Pläne für künftige Events in der Stadt geschmiedet. „Nachdem die Pandemie in den letzten beiden Jahren einige Veranstaltungen durchkreuzt hat, sollen im Sommer wieder einige stattfinden“, verrät Jonas Elsner. „Geplant ist neben politischen Workshops auch eine Open-Air-Veranstaltung mit Livemusik.“

