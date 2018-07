Als einer der letzten Bewerbe seiner Art erfreut sich der Nassbewerb der Freiwilligen Feuerwehr Doppel am Sonntagberg immer größerer Beliebtheit. Am vergangenen Samstag sicherten sich die Florianijünger der Feuerwehr Ertl den Sieg in der Gästeklasse, Platz zwei ging an die Feuerwehr Euratsfeld. Aus dem Abschnitt Waidhofen-Land platzierten sich die Silberhelme der Gruppe Hiesbach 1 vor den Gastgebern aus Doppel. In der Gästeklasse überzeugte die Feuerwehr Ollersbach.

Großes Lob zollten alle Bewerbsgruppen dem Bewertungsteam rund um Hauptjuror Karl Radinger: Es sei eine genaue und gerechte Beurteilung gewesen. Jeder habe die gleiche Chance gehabt, war man sich einig. Die weiteren Juroren waren Wolfgang Bauer, Franz Kroneisl und Karl Hiesleitner.

Die Feuerwehrjugend von Euratsfeld-Aigen beim Bewerb. Sie erreichte in Bronze den zwölften Platz und in Silber den fünften Platz und fährt zum Bundesbewerb nach Wien. | Maria Winkler

Aber auch für das Organisationsteam rund um Kommandant Alfred Spreitzer fanden die Teilnehmer anerkennende Worte: Es habe wie immer alles bestens funktioniert, lautete der einstimmige Tenor.

Übrigens zählt der Bewerb in Doppel zum Bezirkscup, der am 28. Juli in Krenstetten mit dem Kuppelcup beendet wird.

Bürgermeister Thomas Raidl dankte allen Feuerwehrmitgliedern nicht nur für die Teilnahme am Nassbewerb, sondern auch für ihren unermüdlichen Einsatz bei diversen Katastrophen. Nach der Siegerehrung lud er alle Bewerbsteilnehmer im Namen der Marktgemeinde Sonntagberg auf eine Bierspende ein.