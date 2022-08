Spaß mit Musik und im Kräutergarten

Werbung voestalpine Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Am Dienstag luden Naturparkguide Rudi und Greti Jagersberger zu „Abendrot und Kräuterbrot“. Das Programm reichte von einer spannenden Kräuterwanderung bis zum selbst gemachten Kräuteraufstrich. „Music for Fun“ hieß es am Donnerstag mit dem Musikverein Hollenstein. Ob Flöte, Tuba, Posaune oder Trommel – die Teilnehmer konnten einen Nachmittag lang verschiedene Instrumente ausprobieren und am Schluss wurde gemeinsam bei einem Marsch musiziert.

