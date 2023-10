Vollflächiger Glasfaserausbau im Ybbstal bis Mitte 2025

Zum Spatenstich für die zweite Phase des Glasfaserausbaus im ländlichen Raum lud die Glasfaser Ybbstal GmbH (GYG) am Freitag in den Haselgraben nach Ybbsitz. Zahlreiche Anrainerinnen und Anrainer folgten der Einladung ebenso wie die meisten Bürgermeister der an der Gesellschaft beteiligten Gemeinden. GYG-Geschäftsführer Andreas Hanger freute sich über das große Interesse und sprach von einem historischen Moment. „Das ist der Startschuss für den letzten Abschnitt des Glasfaserausbaus in der Region. Danach haben wir im Ybbstal einen vollflächigen Ausbau erreicht. Das gibt es sonst in Österreich kaum wo.“

Foto: Kössl

Bis hierher sei es ein langer Weg gewesen, hielt der ÖVP-Nationalratsabgeordnete fest. Zur Erinnerung: Im Jahr 2016 wurde das Ybbstal zur Pilotregion für den Breitbandausbau erklärt und für die Umsetzung die Landesgesellschaft nöGIG gegründet. Bis Ende 2018 wollte man alle Haushalte im Ybbstal mit schnellem Internet versorgt haben. 5.000 wurden von der nöGIG und 2.000 in Waidhofen von der kabelplus GmbH auch angeschlossen. Doch rund 2.000 Liegenschaften blieb der Anschluss an den Daten-Highway verwehrt, weil die finanziellen Mittel nicht ausreichten. Um den flächendeckenden Glasfaserausbau in Waidhofen, Ybbsitz, Hollenstein, Opponitz, St. Georgen/Reith, Göstling und Lunz/See aber dennoch abschließen zu können, gründeten die sieben Gemeinden 2021 die Glasfaser Ybbstal GmbH (GYG) und stellten eine Finanzierung auf.

960 Haushalte in GYG-Phase 1

In einer ersten Phase schloss die GYG im Auftrag der nöGIG 960 Haushalte an das Breitbandnetz an. In Phase zwei sollen nun die 527 restlichen Einheiten bis Mitte 2025 mit schnellem Internet versorgt werden. Noch vor einem Jahr war von 1.200 Einheiten in Phase eins und 800 Einheiten in Phase zwei die Rede. Die Anzahl habe sich reduziert, weil manche Einheiten nun im Zuge von anderen Projekten, etwa in angrenzenden Gemeinden wie in Sonntagberg, einen Anschluss erhielten, klärt Projektmanager Matthias Repper auf.

Projektmanager Matthias Repper Foto: Kössl

Bei den 527 Einheiten, die nun in der zweiten GYG-Phase einen Breitbandanschluss erhalten, handelt es sich um Häuser und Gehöfte in entlegenen Lagen, für die lange Anlaufleitungen notwendig sind. 123 Kilometer müssen in Summe in allen sieben Ybbstalgemeinden bewältigt werden, wobei die Zahl der noch offenen Einheiten von Gemeinde zu Gemeinde stark divergiert. So sind etwa in Hollenstein nur noch vier Anschlüsse offen, während es in Waidhofen noch 137 oder in Ybbsitz und Lunz am See jeweils 115 sind (siehe Info-Box). Die Kosten pro Einheit würden zwischen 10.000 und 11.000 Euro betragen, hielt Hanger fest. Insgesamt seien in den Glasfaserausbau in den letzten Jahren 30 bis 35 Millionen Euro investiert worden.

Foto: Kössl

Rund 230 Kilometer an Glasfaserleitung seien in den letzten zwei Jahren im Zuge der ersten GYG-Phase verlegt worden, ergänzte Repper. Rund 6,5 Millionen Euro beträgt das Projektvolumen nun in Phase zwei. Mit dem Ausbau gestartet wird an mehreren Stellen gleichzeitig. Um das Projekt finanzieren zu können, braucht es eine Anschlussquote von 80 Prozent. Die betroffenen Haushalte müssen in den nächsten Wochen noch einmal eine Bestellung abgeben. Sie werden kontaktiert.