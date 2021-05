Kematen, Sonntagberg und Allhartsberg gehören zu jenen zwölf niederösterreichischen Gemeinden, in welchen die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) im Auftrag des Landes derzeit Glasfaserkabel verlegt. Mehr als 26 Millionen Euro werden dafür investiert.

In Kematen und Sonntagberg ist der Ausbau des Breitbandnetzes schon länger am Laufen. Nun starteten die Bautätigkeiten auch in Allhartsberg. 400 Haushalte sollen hier bis Jahresende mit schnellem Internet versorgt werden. Neben Allhartsberg-Markt und Maierhofen übernimmt die nöGIG hier auch den Ausbau in der Anger holzsiedlung und in Burgstall.

Am Montag der Vorwoche nahm Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger in Allhartsberg und Sonntagberg den offiziellen Spatenstich vor. „Wir setzen dieses riesige Infrastrukturprojekt Zug um Zug um“, sagte Danninger. Die Summe von mehr als 26 Millionen Euro ist eine bedeutende Investition in die Zukunft der zwölf ländlichen Gemeinden. Die ersten Anschlüsse werden voraussichtlich im Spätsommer aktiviert.“

In Sonntagberg werden im Zuge des Ausbauprojekts 1.000 Hauhalte in Hilm, Gleiß, Windberg, Baichberg, Rosenau und Bruckbach mit Breitbandinternet versorgt. Auch drei Liegenschaften in der Allhartsberger Straße, die ursprünglich nicht im Ausbaugebiet drinnen waren, könnten nun gleich angeschlossen werden. Bis Ende des Jahres soll die Funktionsfähigkeit gegeben sein.

16 Kilometer Leerrohre wurden bereits verlegt

In beiden Gemeinden wurden in der Vergangenheit im Zuge von Tiefbauarbeiten bereits Leerrohre verlegt, knapp sieben Kilometer in Allhartsberg und etwa neun Kilometer in Sonntagberg. „Wir freuen uns, dass es nun mit den Bauarbeiten endlich losgehen kann“, sagt Allhartsbergs Bürgermeister Anton Kasser. „Ich bin stolz darauf, dass wir als Gemeinde diese einmalige Chance für eine zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur nutzen können. Die Infrastruktur, die hier entsteht, stärkt den Wirtschaftsstandort und sichert Arbeitsplätze vor Ort.“

Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl ergänzt: „Schritt für Schritt werden jetzt die einzelnen Ortsteile erschlossen. Die Bevölkerung wartet schon auf die Glasfaserverbindungen.“ Aktiviert werden können die Anschlüsse, sobald der jeweilige Bauabschnitt fertiggestellt ist. Von den 26 Millionen Euro Gesamtinvestitionsvolumen entfallen 1,5 Millionen auf Allhartsberg und 3,1 Millionen Euro auf Sonntagberg.

In Allhartsberg werden von der Hasenöhrl GmbH etwa elf Kilometer neue Trassen gegraben und 48 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. In Sonntagberg wird die Porr AG etwa 21 Kilometer Trasse graben und 126 Kilometer Kabel verlegen.