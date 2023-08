Erst kürzlich musste ein Heißluftballon in Waidhofen an der Ybbs eine Landung auf der Grabnerbauer-Wiese einlegen. Am vergangenen Freitag war wieder ein Heißluftballon ganz knapp über der Stadt zu beobachten. Von der Zell kommend fuhr der Ballon knapp über das Schloss an der Eisenstrasse hinweg und weiter über die Ybbs und das Schloss Rothschild, ehe er hinter dem Krautberg verschwand.

Foto: privat