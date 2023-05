Pkw-Andrang am Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs

Gut besucht war offensichtlich der Naturpark Buchenberg am Pfingstwochenende. Nur zu Fuß den Berg raufgehen wollten offenbar die wenigsten. Zumindest war der Parkplatz am Buchenberg, der eigentlich nicht für die Besucherinnen und Besucher gedacht ist, bummvoll. Dabei würde eigentlich ein Fahrverbot die Straße rauf gelten. Lediglich Anrainern, Lieferanten, Naturparkmitarbeitern sowie Personen mit Einschränkungen ist die Zufahrt gestattet. Die Gäste des Naturparks sollten eigentlich am vorgesehenen Parkplatz in der Hammergasse ihre Autos abstellen. Kontrolliert wird das jedoch nicht.

An das Fahrverbot im Rösselgraben halten sich viele Besucherinnen und Besucher des Naturparks Buchenberg nicht. Foto: privat

