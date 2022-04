Waidhofen/Ybbs: Kleine Helfer, große Summe für die Ukraine

Werbung

Seit 24. Februar herrscht Krieg in der Ukraine, Millionen flüchten, viele bleiben in ihrem Land, das jeden Tag immer stärker unter Beschuss gerät. Die Schülerinnen und Schüler der der 1a-Klasse des Bundesrealgymnasiums wollten deshalb helfen. So entwickelten sie die Idee, selbst gebackene Mehlspeisen gegen freiwillige Spenden im Schulhaus anzubieten und den eingenommenen Betrag an „Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine“ zu spenden.

Am vergangenen Mittwoch war es dann so weit. Die Jugendlichen verkauften neben selbst gemachten Fruchtschnitten, Muffins, Cakepops und Cookies auch Kuchen, Torten und Donuts. Sowohl Schüler als auch die Lehrer unterstützten die Aktion mit großzügigen Spenden und so konnte insgesamt ein Betrag von 802,62 Euro eingenommen werden.

