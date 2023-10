Kein Geld, um Lebensmittel zu kaufen: Spendenaktion in Waidhofen/Ybbs

Die beiden Vereine Mit-Menschen und Waidhofen International machten die NÖN auf zwei Fälle von in Waidhofen lebenden Familien aufmerksam, bei denen es durch das Fehlen der staatlichen Grundversorgung zu einer sozialen Notsituation kam. Ein Spendenaufruf soll den Familien nun über die nächsten Monate helfen.

„Obwohl noch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts abzuwarten ist, ob sie abgeschoben werden oder bleiben dürfen, legt das Land Niederösterreich das Gesetz hier sehr strikt aus, sodass sie jetzt aus der Grundversorgung entlassen wurden“, erklärt Roswitha Bramauer vom Verein Waidhofen International den ersten Fall. „Das heißt, sie bekommen keine Unterkunft mehr und auch kein Geld für Essen.“

Das Ehepaar mit einem zweijährigen Sohn hat nun keinerlei staatliche Unterstützung mehr und ohne Arbeitserlaubnis auch keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. „Wenn ihnen niemand helfen würde, stünden sie auf der Straße. Die Verantwortung für diese Menschen wird damit auf die Zivilgesellschaft abgewälzt“, meint Bramauer.

Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine Mutter mit einer 17-jährigen Tochter, die als Familienangehörige nach Österreich gekommen sind. „Sie erfuhren allerdings häusliche Gewalt und mussten in einem Frauenhaus Schutz suchen. Da der Ehemann es versäumt hat, Anträge für seine Frau und Tochter zu stellen, mussten diese nun selbst einen Antrag auf Aufenthalt für besonderen Schutz stellen. Der ist nun am Laufen, die beiden sind zwar untergebracht, bekommen aber kein Geld und können somit auch nicht selbst für Lebensmittel aufkommen“, erzählt Bramauer.

Vereine bitten um Mithilfe bei der Unterstützung

Mehrere Waidhofner Vereine und Hilfsorganisationen wurden aktiv, um Unterstützung für die beiden Familien zu organisieren und bitten nun auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die Familien unterstützen möchte, kann auf das Konto des Vereins Mit-Menschen überweisen, der dann die Verteilung der Spenden in Form von Lebensmittelgutscheinen und Bezahlung von Miete oder Energiekosten organisiert. „Wir vom Verein Mit-Menschen unterstützen in akuten Situationen. Wir beziehen ja auch Spenden und können damit punktuell helfen, zum Beispiel indem wir mal eine Stromrechnung zahlen oder Fahrtkosten für Sprachkurse übernehmen“, erklärt Vereinsmitglied Monika Pöllinger. „Es ist uns aber nicht möglich, eine Familie über Wochen oder Monate so zu unterstützen, dass das alles gewährleistet ist, daher auch dieser Aufruf.“

Die Familien und die unterstützenden Vereine freuen sich über jede Hilfe. Im Falle der ersten Familie wird derzeit auch nach einer Unterbringungsmöglichkeit ab Ende November gesucht.

Immer wieder Härtefälle in Niederösterreich

Im weiteren Gespräch wird klar, dass diese Fälle zwar aktuell sind, immer wieder käme es durch die Vorgehensweise des Landes Niederösterreich aber zu ähnlichen Härtefällen. „Wenn Leute einen rechtskräftigen negativen Asylbescheid bekommen, kriegen sie innerhalb von zwei, drei Wochen die Nachricht, dass sie aus der Grundversorgung entlassen sind“, erzählt Bramauer. „Das ist eine Vorgehensweise, um die Leute zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen, weil sie natürlich wirklich oft bis zuletzt alles probieren, um bleiben zu können, da oft eine große Angst vor der Rückkehr besteht.“

Nicht nur wer die Ängste und Sorgen Betroffener miterlebt, ist über solche Härtefälle oft schockiert, meint Pöllinger: „Ich finde, man muss Leute gar nicht unbedingt näher kennen, um zu wissen, dass es einfach unmenschlich ist, jemandem alles abzuschneiden, der aber noch auf etwas wartet. Was soll man in so einer Situation machen? Es ist unvorstellbar, selbst in dieser Lage zu sein und wenn man sich das nur ein wenig durch den Kopf gehen lässt, dann denkt man sich: So lange diese Menschen da sind, sollen sie zumindest die lebensnotwendigsten Dinge bekommen oder die Möglichkeit haben, diese zu erwerben.“

Auf Nachfrage der NÖN hält die zuständige Behörde fest, dass sie nur allgemeine Auskünfte geben könne, zum einen, weil die Betroffenen anonym bleiben möchten, zum anderen aufgrund der Amtsverschwiegenheit. Allgemein verweist die Behörde auf das NÖ Grundversorgungsgesetz, dessen Zweck es sei, schutzbedürftigen Fremden ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, solange sie dazu Hilfe benötigen. Schutzbedürftig seien laut gesetzlicher Definition Fremde ab Einbringung eines Asylantrags bis zum rechtskräftigen Abschluss, zur Einstellung oder zur Gegenstandslosigkeit des Asylverfahrens. Dass bei Vorliegen eines rechtskräftig negativen Asylbescheids zeitnah die Entlassung aus der Grundversorgung verfügt wird, liege in der Natur der Sache, da die Personen ab diesem Zeitpunkt nicht länger als schutzbedürftig gelten würden.