Mittelschüler spendeten 600 Euro an das Sozialamt Waidhofen/Ybbs

Im September gründeten die Klassen 4A und 4C der WMMS Waidhofen die Übungsfirma „Food Keys“. Den Schülern und Schülerinnen war es ein großes Anliegen, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen und der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Sie beschlossen daher, die Ideen der vorherigen Übungsfirma „Food Ninjas“ weiterzuführen und zu entwickeln.

Im Fokus stand erneut das Motto „Verwenden statt verschwenden“. In der Küche entstanden aus überschüssigen Lebensmitteln leckere und haltbare Produkte wie Apfelmus, Pesto, Brotchips und vieles mehr. Im Werkraum produzierten die Schülerinnen und Schüler außerdem anlassbezogene Stücke wie Weihnachtsschmuck. Unterstützung für ihr Projekt erhielten die Jugendlichen von der Bäckerei Moshammer und der Firma Penny.

Die Produkte der „Food Keys“ wurden an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Anlässen verkauft, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. In dieser Woche konnte schließlich ein Betrag von 600 Euro an Birgit Fabian und Christine Gade vom Sozialamt Waidhofen/Ybbs übergeben werden. Damit möchten die Schülerinnen und Schüler einen Beitrag für bedürftige Menschen leisten.