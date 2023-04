„Radlos“ in Hollenstein: Fahrräder unter der Lupe

Beim Reparatur Café letzte Woche waren die Fahrräder der Hollensteinerinnen und Hollensteiner an der Reihe: Zehn Räder wurden anhand einer Checkliste auf ihre Fahr- und Funktionstüchtigkeit geprüft. Ersatzteile und Equipment dafür wurden vom Bikepark Königsberg zur Verfügung gestellt. Auch der eine oder andere Tipp für die Eigenreparatur wurde an die Rad-Besitzerinnen und Rad-Besitzer weitergegeben, daneben wurde bei Kaffee und Kuchen geplaudert.

Die Veranstalterinnen Evelyn Gratzer und Gemeinderätin Corinna Haslinger zeigten sich zufrieden mit der Veranstaltung: „Gerade in unserer Region rund um Hollenstein, am Ybbstalradweg, mit den zahlreichen Mountainbikestrecken und dem Bikepark am Königsberg ist es besonders wichtig, das Fahrrad gut in Schuss zu halten. Unserem Team war es einfach ein Anliegen, dieses Wissen zu vermitteln und so für mehr Sicherheit zu sorgen.“ Unterstützt wurde diese Aktion auch von der NÖ.Regional GmbH.

Reparatur Café im Vereinsheim

Jeden 1. Dienstag im Monat findet ab 16 Uhr das Reparatur Café im Vereinsheim Hollenstein statt. Dieses setzt sich zum Ziel, kaputte Kleidung oder auch defekte Gebrauchsgegenstände zu reparieren anstatt sie wegzuwerfen. Der nächste Termin ist am 2. Mai. Weitere Infos finden Sie unter https://hollenstein-ybbs.gv.at/reparatur-cafe-reuse.

