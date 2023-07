Mostviertler Spielewelt: Reise in die Vergangenheit

Im obersten Stockwerk des 5-Elemente-Museums in Waidhofen befindet sich die Mostviertler Spielzeugwelt. Diese verbindet zwei eigenständige Sammlungen. Zum einen wären da die Werke aus der Holzspielzeugwerkstatt des Waidhofner Malers Ferdinand Andri. Den zweiten Teil der Spielzeugwelt macht die Sammlung der Waidhofner Malerin Hilde Leitgeb-Kaltenbrunner aus. Ihre Tochter Friederike Kaltenbrunner, die auch als Kulturvermittlerin tätig ist, erzählt im Gespräch mit der NÖN von der Entstehung der Spielzeugsammlung und wie sie Teil der Mostviertler Spielewelt wurde.

Hilde Leutgeb-Kaltenbrunner stammte ursprünglich aus Waidhofen, wohnte aber aufgrund der beruflichen Tätigkeit ihres Mannes Otto Kaltenbrunner in Wien. Die Sommerferien verbrachte die Familie allerdings immer in Waidhofen, wo sie auch viele freundschaftliche Kontakte pflegte, die später für die Entstehung der Spielzeugsammlung wichtig werden sollten. „Wir waren immer schon eine Sammlerfamilie“, erzählt Friederike Kaltenbrunner. „Meine Mutter hat unter anderem auch alte Möbel restauriert. Die Initialzündung für die Spielzeugsammlung war dann, dass wir eine Spielzeugausstellung gesehen haben und ganz hin und weg waren. Die Familiengeschichte besagt, dass ich mit 16 Jahren gemeint hätte, so etwas könnten wir doch auch machen.“ So entstand 1976 die Idee, eine Spielzeugsammlung anzulegen.

Viele Ausstellungsstücke kamen aus Bekanntenkreis

Nach dem ersten Schritt ergab sich danach vieles von selbst, wie Kaltenbrunner berichtet: „Wir haben einfach ein paar Spielsachen in einen Kasten gestellt und Leute, die bei uns zu Besuch waren, meinten dann, sie hätten auch noch alte Spielsachen und würden das gerne dazugeben.“ Freundinnen, Freunde und Bekannte spendeten im Laufe der Jahre viele historische Spielsachen und so entstand eine beträchtliche Sammlung. Angekauft wurden nur sehr wenige Ausstellungsstücke, fehlende oder schadhafte Teile wurden meist selbst restauriert oder hergestellt. „Mein Vater war Elektrotechniker und hat sich alle möglichen handwerklichen Fähigkeiten angeeignet. Wenn etwas gefehlt hat, wurde es nicht nachgekauft, sondern von den Eltern selbst dazugemacht“, erzählt Kaltenbrunner. „So entstand eine Symbiose von alten und neu dazu gemachten Stücken. Es ging nie darum, dass die Exponate möglichst alt, rar oder wertvoll sein sollten, sondern darum abzubilden, wie Kinder damals gespielt haben.“

Spielzeugmuseum wird Teil der Mostviertler Spielewelt

In ihrer Pension zogen Kaltenbrunners Eltern schließlich ganz nach Waidhofen und begannen gegenüber ihres Wohnhauses in der Ybbsitzer Straße ein Spielzeugmuseum aufzubauen. Nach dem Tod ihres Mannes führte Hilde Leutgeb-Kaltenbrunner das Museum weiter, öffnete allerdings nur noch für Privatführungen. Friederike Kaltenbrunner hatte Zeit ihres Lebens beim Aufbau und dem Erhalt der Sammlung mitgeholfen und nachdem auch ihre Mutter verstarb, betreute sie die Sammlung weiter. „Einige Jahre konnte ich nur mehr Bestandserhaltung machen, bis dann Bürgermeister Werner Krammer meinte, dass wir diese Sammlung für die Stadt erhalten müssen“, berichtet Kaltenbrunner. So ging die Spielzeugsammlung 2019 als Dauerleihgabe an das 5-Elemente-Museum. Auch der allererste Kasten, mit dem die Sammlung 1976 begann, ist heute dort zu sehen.

Das Sammeln und Restaurieren von historischen Spielsachen war eine lebenslange Leidenschaft der Malerin Hilde Leitgeb-Kaltenbrunner. Foto: Friederike Kaltenbrunner

Die Sammlung setzt sich zum Großteil aus Spielsachen aus den 1910er-, 1920er- und 1930er-Jahren zusammen. Um noch plastischer darstellen zu können, wie Kinder zu dieser Zeit spielten und welche Bedeutung die Spielsachen für sie hatten, begann Kaltenbrunner, die Geschichten zu den Aussstellungsstücken zu sammeln. Diese wurden in einer Broschüre, die am Museumseingang erhältlich ist, veröffentlicht. „Viele Ausstellungsstücke sind aus der Kriegszeit oder der NS-Zeit und es ist sehr spannend zu sehen, wie sich diese Zeit auf die Kinder ausgewirkt hat“, erzählt die Kulturvermittlerin. „Es gibt zum Beispiel einen Teddybären, der ganz wichtig war für ein Kind, das ihn immer in den Luftschutzbunker mitgenommen hat.“

Wie Kaltenbrunner erzählt, sinkt mit der Zeit das Durchschnittsalter der Besucherinnen und Besucher, weshalb die Idee aufkam, auch ein paar Ausstellungsstücke aus den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren zu integrieren: „Ich habe zwar kein Budget, möchte aber in meinem Rahmen schauen, dass ich ein paar Dinge reinbringen kann, die für die nächste Generation von Museumsbesucherinnen und Museumsbesuchern interessant sind.“