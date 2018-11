Ein Vorreiter bei der Einwegplastik-Vermeidung möchte die Stadt Waidhofen werden. Ausgehend von einer Initiative der SPÖ verabschiedete der Gemeinderat am Montag einstimmig eine dahingehende Resolution. In dem der Sitzung vorausgehenden interfraktionellen Gespräch brachte die SPÖ ihren Antrag ein. Bürgermeister Werner Krammer (WVP) setzte ihn auf die Tagesordnung. „Genau so muss Politik funktionieren“, freut sich SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker.

Um den Weg zu einer plastikfreien Gemeinde zu schaffen, schlägt die SPÖ eine Reihe von Maßnahmen vor. „Weltweit steigt das Problem der Verschmutzung durch Plastik. Es braucht dringend Initiativen, um die Menge des anfallenden Wegwerfplastiks zu reduzieren“, meinte SPÖ-Gemeinderat Armin Bahr. „Unsere Stadt soll sich mit dieser Initiative des Themas bewusst annehmen und Vorbild für andere Gemeinden und für ein einwegplastikfreies Ybbstal sein.“

In Folge entspann sich im Gemeinderat eine Diskussion darüber, welche Fraktion denn nun am grünsten sei. „Es freut mich, dass die SPÖ so grün ist“, meinte Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler, nicht ohne so manchem SPÖ-Vorschlag gegenüber eine gewisse Skepsis anklingen zu lassen.

„Wir waren schon immer ein bisschen grün“, konterte SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker. „Wir sind wahrscheinlich die grüneren Grünen“, meinte darauf FPÖ-Mann Karl-Heinz Knoll mit Verweis auf sein blaues FPÖ-Leinensackerl.

WVP-Umweltstadtrat Fritz Hintsteiner zeigte sich über den Umweltgedanken erfreut, die Stadt sieht er aber schon mit den Projekten „kost.bares“ und „sauberes Waidhofen“ ökologisch auf dem richtigen Weg. Er verwies auf eine Initiative mit dem Stadtmarketing, mit der man vielen Geschäften schon 2015 Stoff- und Papiertaschen schmackhaft gemacht habe.