Nach dem kulturellen nimmt nun auch das sportliche Leben in der Stadt Waidhofen nach der Corona-bedingten Pause wieder Fahrt auf. Aus diesem Grund luden Bürgermeister Werner Krammer und Sportstadtrat Peter Engelbrechtsmüller am Freitag gemeinsam mit Vertretern der Dachverbände Sportunion und ASKÖ zum Pressegespräch, um das vielfältige Angebot zwischen Breiten- und Spitzensport zu präsentieren.

„Gleichzeitig haben wir mit unserer Sportförderung, die wir vor einigen Jahren auf neue Beine gestellt haben, eine wichtige Basis für den Breiten- und den Spitzensport geschaffen“ Werner Krammer

Der Stadtchef kündigte einen „Sommer voller Sport“ an und verwies darauf, dass Waidhofen mit seiner einmaligen Naturkulisse, die unzählige Outdoor-Aktivitäten ermögliche, der bunten Vereinslandschaft und der vorhandenen Sportinfrastruktur die besten Voraussetzungen für sportliche Betätigungen jeglicher Art biete. „Gleichzeitig haben wir mit unserer Sportförderung, die wir vor einigen Jahren auf neue Beine gestellt haben, eine wichtige Basis für den Breiten- und den Spitzensport geschaffen“, sagte der Bürgermeister. Gut voran schreite die Sanierung und Adaptierung der Sporthalle, berichtete Krammer. Nächstes Jahr solle die Laufbahn im Alpenstadion erneuert werden.

Im Folgenden gaben die Vertreter der Sportvereine einen kurzen Überblick, was diesen Sommer und Herbst sportlich so auf die Stadt der Türme zukommt.

Österreichs größter Fluss-Swim&Run

Am Samstag, 21. August, geht – organisiert von der Wasserrettung – mit dem „Riverthlon“ Österreichs größter Fluss-Swim&Run-Bewerb in seine fünfte Auflage. Neben demHero-Bewerb für Profis gibt es auch wieder einen Kids-Bewerb mit kurzen Distanzen und einen Hobby-Bewerb für Freizeitathleten. „Es gibt wirklich für jeden oder jede den richtigen Bewerb. Daher lohnt es sich gar nicht erst, nach einer Ausrede zu suchen“, meinte Organisator Pirmin Schwarenthorer. Am 6. August, 16 Uhr, gibt es die Möglichkeit, in Begleitung der Wasserrettung auf der Originalstrecke zu trainieren.

Am 9. Oktober geht dann der 36. Internationale Waidhofner Sparkasse- Stadtlauf über die Bühne. Auch hier finden Freizeit- und Spitzenläufer auf jeden Fall den passenden Bewerb. Wer mit einer motivierten Trainingsgruppe und unter professioneller Anleitung für den Stadtlauf trainieren möchte, kommt am besten zum Lauftreff der „Gesunden Gemeinde“, der ab 22. Juli jeden Donnerstag um 19 Uhr im Alpenstadion stattfindet.

Für Beachvolleyball -Einsteiger gibt es jeden Dienstag von 18.30 bis 19.30 Uhr am Beachvolley-Platz der Sportunion die Möglichkeit, sich im Baggern und Pritschen zu versuchen. Für Kinder ab acht Jahren gibt es außerdem jeden Dienstag im Sommer von 17 bis 18 Uhr die Möglichkeit, ein Schnuppertraining zu absolvieren.

Waidhofner Radmarathon im Herbst

Ein weiteres sportliches Highlight wartet dann im Herbst mit dem Waidhofner Radmarathon . Gefahren wird entlang der Eisenstraße, insgesamt stehen 103 Kilometer und 620 Höhenmeter auf dem Programm. Für Hobbyfahrer gibt es Schnittfahrer. Auch das runde Leder wird im Sommer wieder rollen. Die Kampfmannschaft der SG Waidhofen wird Kurs auf den Titelgewinn in der 1. Klasse West nehmen.

„Das Projekt Aufstieg in die Gebietsliga steht weiterhin im Fokus“, erklärt Obmann Wolfgang Komatz. Die ersten Spiele finden bereits im August statt. Die Basis für den Verein bilden die insgesamt 13 Nachwuchsmannschaften, die nach der Sommerpause ihr regelmäßiges Training wieder aufnehmen. Von den Juniors bis zur U17 sind hier alle Jahrgänge vertreten.

„Die Vereine sind mit ihrem Rundum-Angebot das Rückgrat des Sports.“ Peter Engelbrechtsmüller

„Unsere Vereine bieten guten Sport und viel Geselligkeit. Beides bereichert das Leben ungemein“, sagte Stadtrat Engelbrechtsmüller. „Die Vereine sind mit ihrem Rundum-Angebot das Rückgrat des Sports.“