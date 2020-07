Mit Juli ist in Niederösterreich wieder die NÖ Challenge angelaufen. Dabei suchen das Sport.Land.NÖ und die App „Runtastic“ gemeinsam die aktivste Gemeinde im ganzen Bundesland. In den vergangenen drei Jahren konnte die Stadt Waidhofen in der Kategorie „Städte über 10.000 Einwohner“ zweimal den zweiten und einmal den ersten Platz belegen.

Und auch heuer will man wieder ganz vorne mitmischen: „Tun wir unserer Gesundheit einen Gefallen und sammeln wir gemeinsam Minuten für Waidhofen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Auch er selbst will beim Nordic Walken fleißig Bewegungsminuten für die Stadt Waidhofen sammeln.

Bis September kann man an der Challenge teilnehmen. Dabei ist es egal, ob man lieber läuft, radelt oder wandert – jede Minute Bewegung an der frischen Luft zählt. Um mitzumachen, benötigt man die Adidas Running App (Runtastic), bei der man über die Webseite www.noechallenge.at den persönlichen Account mit der Gemeinde verbinden kann.