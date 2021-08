Einen neuen Schulleiter wird es ab Herbst an der Sportmittelschule (SMS) Waidhofen geben. Der langjährige Direktor Peter Fürst hat nämlich mit 1. August seinen Ruhestand angetreten – die NÖN berichtete. Fürsts Nachfolge ist derzeit noch offen, zwei Bewerber rittern darum.

Einer davon ist der Geschäftsführer der Waidhofner Agentur Concept Consulting Fritz Lengauer. Der ausgebildete Pädagoge war von 2004 bis 2012 Büroleiter des damaligen Waidhofner Bürgermeisters Wolfgang Mair (ÖVP). Seit 2015 fungiert Lengauer auch als Sprecher des Bildungsdirektors für Niederösterreich, Johann Heuras (ÖVP).

„Braucht es für die Bewerbung um eine schulische Leitung Qualifikation oder reicht jahrzehntelange politische Nähe aus?“ FUFU-Chef Martin Dowalil

Aufgrund dieser Tätigkeit Lengauers hat sich der Elternverein der SMS Waidhofen bei der Direktorenneubesetzung nun ins Spiel gebracht. Die Elternvertreter der Schule erhielten Einsicht in die Bewerbungsunterlagen der beiden Direktorenanwärter und kamen zu dem Schluss, dass die Unterlagen des ehemaligen Bürgermeistersprechers formal mangelhaft und teilweise inhaltlich nicht schlüssig seien. In Folge sprach sich das Schulforum mit überwältigender Mehrheit für den anderen, schulinternen Bewerber aus.

In einem an Bildungsdirektor Heuras gerichteten Schreiben äußerte der Elternverein anschließend seine Bedenken zur bevorstehenden Leitungsneubesetzung. Die Elternvertreter befürchten, dass Lengauer der Posten zugesprochen werden könnte, da die Bildungsdirektion im Besetzungsverfahren als Letztinstanz die Möglichkeit hat, unabhängig von den Ergebnissen der vorangegangenen Gremien, eine Zuweisung zugunsten eines Bewerbers zu treffen (siehe Infobox).

Bekrittelt wird in dem Schreiben an den Bildungsdirektor, dass Lengauer in seiner Bewerbung angebe, an fast allen vorhandenen Schultypen des Landes Höchstbeurteilungen erhalten zu haben, obwohl die langjährige Ruhendstellung seiner Lehrtätigkeit an der Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen bekannt sei.

Neben der nicht nachvollziehbaren Lehrtätigkeit würde außerdem ein Konzept für die Leitung der Zeller Schule fehlen. Abschließend wird von der Elternvertretung um eine genaue Überprüfung und eine nachvollziehbare Entscheidungsfindung im Sinne der korrekten Bewertung der fachlichen Kompetenzen der Bewerber zum Wohle der Schüler gebeten.

„Braucht es für die Bewerbung um eine schulische Leitung Qualifikation oder reicht jahrzehntelange politische Nähe aus?“ FUFU-Chef Martin Dowalil

Das Schreiben des Elternvereins an die Bildungsdirektion ging auch an die Mitglieder des Waidhofner Gemeinderatsausschusses für Kultur, Bildung und Personal. Die Liste FUFU hat die Thematik daraufhin aufgegriffen und ebenfalls ein Schreiben an Bildungsdirektor Heuras verfasst. Nach den Berichten von Mitgliedern des Schulforums der SMS Waidhofen stehe für ihn fest, dass Fritz Lengauer der „augenscheinlich ungeeignetere Kandidat“ sei, sagt FUFU-Chef Martin Dowalil und fragt: „Braucht es für die Bewerbung um eine schulische Leitung Qualifikation oder reicht jahrzehntelange politische Nähe aus?“

Dowalil verweist auf die zahlreichen Tätigkeiten Lengauers für die Waidhofner und die niederösterreichische Volkspartei in den letzten Jahren. „Man könnte durchaus vermuten, dass der Kandidat mit seiner mangelhaften Bewerbung für diesen überaus wichtigen Posten weniger auf seine Kompetenz, sondern mehr auf seine politischen Kontakte baut“, heißt es in seinem Brief an den Bildungsdirektor.

Wie könne es sein, dass sich jemand um diesen Posten bewerbe, der seit mehr als einem Jahrzehnt von der Lehrtätigkeit an seiner Stammschule karenziert sei, es in der Bewerbung aber so darstelle, als sei er durchgehend im Schuldienst ebenda tätig gewesen, während er auf seine über mehr als ein Jahrzehnt hauptberuflich ausgeführten Tätigkeiten im Lebenslauf einfach vergesse, fragt der FUFU-Stadtrat und wittert Postenschacher. Er befürchtet, dass die öffentlichen Gelder für das aufwendige Bewerbungsverfahren verschwendet werden könnten, wenn der Bildungsdirektor den Posten frei vergeben und seinen Pressesprecher hineinheben könne.

Lengauer wehrt sich und droht mit Klagen

In dem Bewerbungsverfahren sei alles korrekt abgelaufen, hält Fritz Lengauer fest. Hier Postenschacher zu unterstellen, sei lächerlich. „Meine gültige Höchstbeurteilung stammt aus der Wirtschaftsmittelschule Waidhofen, wo ich nahezu 20 Jahre aktiv unterrichtet habe“, sagt er. „Indem die Elternvereinsobfrau meine Bewerbungsunterlagen auszugsweise weitergegeben hat, hat sie gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen. Ich habe diese Angelegenheit meiner Rechtsvertretung übergeben.“

„Die Lügen, Unwahrheiten und Falschaussagen, die Dowalil auf Facebook verbreitet hat, werden Konsequenzen haben. Das ist Rufschädigung.“ Fritz Lengauer

Auch FUFU-Chef Martin Dowalil erwartet Lengauer vor Gericht. „Social Media ist kein rechtsfreier Raum. Die Lügen, Unwahrheiten und Falschaussagen, die Dowalil auf Facebook verbreitet hat, werden Konsequenzen haben. Das ist Rufschädigung.“

Bildungsdirektor Johann Heuras verweist auf das laufende Verfahren. „Ich darf und werde dazu keinen Kommentar abgeben“, sagt er. „Aber natürlich strebe ich eine möglichst rasche, objektive Entscheidung an. Wichtig ist, dass zu Schulbeginn jemand die Schule führt.“

Ebenfalls zu Wort meldet sich SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr. „Bei der Besetzung des Direktorenpostens muss immer die bestmögliche Entwicklung der Lernumgebung der Schüler, ohne parteipolitischen Einfluss, im Zentrum stehen“, sagt Bahr. Den Zeitpunkt der Entscheidung hält er für verspätet. Eine geordnete Übergabe sei somit kaum möglich.