Für Diskussionen sorgte in der letzten Sitzung des Gemeinderats der Beschluss, die Einzäunung des Kunstrasenplatzes zur Ludwig-Halauska-Straße von sechs auf zwölf Meter zu erhöhen. Anrainer dort beklagen, dass immer wieder Fußbälle in ihre Gärten geschossen werden, und haben rechtliche Schritte angekündigt, sollte die Stadt hier nicht tätig werden. Während die Bürgermeisterpartei WVP keinen Rechtsstreit riskieren möchte, will sich die Opposition die Investition von 89.264,17 Euro sparen. Die NÖN berichtete.

Nun legt die SPÖ mit einer Aussendung nach. „Aus sechs mal zwei wird 90.000“, heißt es da, und aus 90.000 könne sogar 200.000 werden. Die SPÖ bezieht sich damit auf einen weiteren Tagesordnungspunkt der Sitzung. 111.602,27 Euro wurden dabei für die Sanierung eines Wasserrohrbruchs unterhalb des Kunstrasenplatzes von WVP und FPÖ freigegeben. Die Zaunerhöhung koste die Waidhofner Bürger deshalb 200.000 Euro, folgert die SPÖ.

„Es geht um den Schutz der Anrainer, aber auch darum, dass der Kunstrasenplatz weiterhin für die Kinder verfügbar bleibt.“Werner Krammer

Bürgermeister Werner Krammer (WVP) kann die Kritik nicht nachvollziehen und beruft sich auf die schon in der Gemeinderatssitzung erwähnte Judikatur, bei dem in einem ähnlichen Fall entschieden wurde, dass Anrainer das Eindringen eines Balls in den Privatbereich nicht dulden müssen. „Ich habe auch keine Freude, aber wir haben die Sache umfassend geprüft und es gibt da eine klare Judikatur“, sagt Krammer. „Es geht um den Schutz der Anrainer, aber auch darum, dass der Kunstrasenplatz weiterhin für die Kinder verfügbar bleibt.“ Dass die SPÖ die Sanierung der Wasserleitung ins Felde führt, kann Krammer nicht nachvollziehen. „Es wäre schildbürgerlich, den Wasserrohrbruch nicht gleich mit zu reparieren“, sagt der Stadtchef.

Via Blog meldet sich auch die Liste FUFU in der Sache nochmals zu Wort. FUFU-Stadtrat Martin Dowalil kommt auf Kosten von rund 150.000 Euro für die Zaunerhöhung. Sämtliche Erd- und Grabarbeiten, Kunstrasenarbeiten und Asphaltierungsarbeiten, die sich in den 111.602,27 Euro für die Leitungssanierung befänden, müssten nämlich aliquot der Zaunerhöhung zugeschlagen werden. „Denn eine Fundamenterrichtung ohne Grabarbeiten und eine Sockelmauer ohne Anschlussarbeiten von Kunstrasen und Asphalt ist nicht machbar“, sagt Dowalil.