Vorbereitungen für Flohmarkt am Sportplatz Kröllendorf laufen

Wie bereits in den letzten Jahren werden ab Ende September eigene Abgabetermine für gesammelte Waren angeboten. Bereits jetzt können geeignete Waren für den Flohmarkt abgegeben bzw. im Durchgang zum Tennisplatz abgestellt werden. Angenommen werden Haushaltsartikel und Geschirr, Spielzeug, Schuhe und Taschen, Bücher und Zeitschriften, Antiquitäten, Bekleidung, Vorhänge und Stoffe, Elektrowaren, Fahrräder und Kleinmöbel. Viele der Waren, die am Flohmarkt nicht an die Frau oder den Mann gebracht werden, werden nach dem Flohmarkt karitativen Zwecken zugeführt.