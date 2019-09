Nachdem der Gemeinderat bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst hat, segnete am Freitag die Generalversammlung der Sektion Fußball in der Sportunion Ybbsitz den Bau des Sporthauses ab.

1,3 Millionen Euro soll der Bau kosten. Das bestehende Sporthaus aus den frühen Siebziger-Jahren wird abgerissen, der Neubau entsteht an der Längsseite und bietet 200 Sitzplätzen und 250 Stehplätzen Raum. „Er wird barrierefrei, samt Lift, im Kellergeschoß wasserdicht aus Beton und darüber in Ziegel-Massivbauweise ausgeführt“, erläuterte der Waidhofner Generalplaner und Bauaufseher Leopold Stockinger der Versammlung. Es wird zu einer geringfügigen Verrückung des Platzes um zwei Meter Richtung Bundesstraße B 22 und mehrere Meter Richtung Waidhofen kommen, um das Haus an der Längsseite zu positionieren. Als Energiequellen sind eine Luft-Wärmepumpe und eine Fotovoltaik-Anlage vorgesehen. Der Trainingsplatz bleibt unberührt.

525.000 Euro wird das Land NÖ zuschießen, 425.000 Euro trägt die Gemeinde, 350.000 bringt der Verein an Sponsoring und rund 10.000 Stunden Eigenleistung auf.